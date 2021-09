Martin Eden: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 12 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Martin Eden, film del 2019 diretto da Pietro Marcello, liberamente tratto dall’omonimo romanzo del 1909 scritto da Jack London. È stato presentato in concorso alla 76esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove Luca Marinelli ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In una Napoli senza tempo, tra il biennio rosso e gli anni ‘70, il giovane marinaio Martin Eden, proletario individualista in un’epoca squarciata dalla nascita di movimenti politici di massa, sogna di diventare uno scrittore e conquista l’amore di una giovane borghese grazie al suo bagaglio culturale da autodidatta, ma sente di star tradendo le proprie origini.

Martin Eden: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Martin Eden, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Luca Marinelli: Martin Eden

Carlo Cecchi: Russ Brissenden

Jessica Cressy: Elena Orsini

Vincenzo Nemolato: Nino

Marco Leonardi: Bernardo

Denise Sardisco: Margherita

Carmen Pommella: Maria

Autilia Ranieri: Giulia

Franco Pinelli: Bibliotecario

Savino Paparella: Edmondo Peluso

Elisabetta Valgoi: Matilde Orsini

Pietro Ragusa: signor Orsini

Giustiniano Alpi: Arturo Orsini

Claudio Boschi: Giosuè

Dario Iubatti: Leone

Anna Patierno: Carmela

Vincenza Modica: Annina

Gaetano Bruno: giudice Mattei

Maurizio Donadoni: Renato

Lana Vladi: Rebecca

Chiara Francini: Nora

Aniello Arena: François

Rinat Khismatouline: caporale

Luciano Sirico: Eduardo

Giordano Bruno Guerri: Alfio

Viola Bianco: Tina

Streaming e tv

Dove vedere Martin Eden in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 12 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.