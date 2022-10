Chi è Marta Flavi, la concorrente di Ballando con le Stelle 2022

Chi è Marta Flavi, la concorrente in gara a Ballando con le stelle 2022? Marta Flavi, pseudonimo di Marta Caterina Fiorentino nasce a Roma il 9 aprile del 1951. E’ una conduttrice televisiva. È stata molto popolare nella prima metà degli anni novanta, periodo durante il quale conduceva su Canale 5 il talk show pomeridiano Agenzia matrimoniale. È sorella di Umberto Fiorentino, chitarrista jazz attivo sia da solista che, precedentemente, con i Lingomania.

Marta Flavi ha iniziato la sua carriera sull’emittente laziale Quinta Rete come annunciatrice, presentando anche per tre stagioni consecutive L’ora dei ragazzi, programma per bambini all’interno del quale andavano in onda cartoni animati giapponesi. Fu notata dalla Rai che le propose la conduzione di alcuni programmi per ragazzi. Il programma che le ha dato maggiore fama è stato Agenzia matrimoniale, condotto su Canale 5 per sei anni, dal 1989 al 1995. Nel 1992 ha condotto su Rete 4, assieme a Fabio Testi, lo speciale di prima serata L’amore comincia a 40 anni… di Sentieri trasmissione dedicata ai quarant’anni televisivi della soap opera statunitense Sentieri. A seguito di un notevole calo di ascolti registrato tra l’autunno 1994 e l’inverno 1995, nella primavera 1995 Agenzia matrimoniale passò da Canale 5 a Rete 4 e poi, alla fine della stagione, cancellato dai palinsesti; scaduto il suo contratto, ha terminato così la sua esperienza lavorativa sulle reti del gruppo Mediaset passando alla Rai, conducendo Alle cinque della sera, un programma incentrato su temi di attualità e cronaca con la partecipazione del pubblico in studio ai vari dibattiti in onda nel tardo pomeriggio su Rai 3. In seguito ha partecipato come ospite od opinionista a molti programmi di intrattenimento della Rai. Nel 1998 è apparsa in un breve cameo, nel ruolo di sé stessa, nel film Laura non c’è, diretto da Antonio Bonifacio. Dal 2007 in poi conduce vari spazi all’interno del contenitore radiofonico notturno La mezzanotte di Radio 2 su Rai Radio 2, dove in passato aveva già condotto La notte dei peccati. Nella stagione televisiva 2009-2010 ha condotto su Rai 1 il sabato e la domenica mattina la rubrica Mi Manchi all’interno del programma Unomattina Weekend. Ora l’avventura a Ballando con le stelle 2022.

Vita privata

Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Marta Flavi il 7 giugno 1989 sposò Maurizio Costanzo, divenendo la sua terza moglie. Il matrimonio terminò con una separazione poco più di un anno dopo, nel dicembre 1990, a cui seguì il divorzio nel 1994. La Flavi ha sempre fatto intendere di aver sofferto per il tradimento di Costanzo con Maria De Filippi. Anche se il grande dolore della donna è quello di non aver mai potuto avere dei figli. Marta Flavi ha da tempo una relazione con un uomo che, secondo le indiscrezioni, sarebbe un rinomato notaio di nome Pierluigi.