Chi è il marito di Barbara De Rossi, ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è il marito di Barbara De Rossi, ospite a Oggi è un altro giorno? Il 9 gennaio 1988 l’attrice si è sposata una prima volta con Andrea Busiri Vici, ma la coppia ha poi divorziato nel 1990. Cinque anni più tardi, Barbara si è sposata con il ballerino e coreografo serbo Branko Tesanovic, dal quale ha avuto una figlia, Martina, nata nello stesso anno, il 10 ottobre 1995. Il 26 aprile 2010 la De Rossi ha annunciato l’intenzione di separarsi anche dal secondo marito.

Chi è Barbara De Rossi

Nata a Roma da Gilberto e Sofia, con una nonna materna tedesca di Stoccarda, è però cresciuta a Rimini fino all’età di 18 anni. Nel 1976 vince il concorso di bellezza Miss Teenager in cui presidente della giuria era il regista Alberto Lattuada che, dopo averle fatto l’anno successivo un provino (incluso insieme a quello di altre esordienti in Fanciulle in fiore, un servizio da lui realizzato per il rotocalco televisivo della Rete 2 della Rai, Odeon. Tutto quanto fa spettacolo), la fa debuttare al cinema, come figlia del personaggio di Marcello Mastroianni, in Così come sei (1978), per poi scritturala in quello del personaggio di Virna Lisi in La cicala (1980). Dal 1978 al 1982 è stata anche interprete di molti fotoromanzi pubblicati dalla casa editrice Lancio.

Nel 1982 ottiene molta popolarità interpretando lo sceneggiato televisivo di Franco Rossi Storia d’amore e d’amicizia, in cui recitò accanto a Claudio Amendola, Ferruccio Amendola, Massimo Bonetti ed Elena Fabrizi. Nel 1983 torna al cinema con due pellicole: il film in costume di Giacomo Battiato I paladini: storia d’armi e d’amori, che la vede protagonista al fianco dell’esordiente Ronn Moss, e la commedia Son contento diretta da Maurizio Ponzi in cui affianca Francesco Nuti.

Ma la consacrazione definitiva le arriva l’anno seguente con il ruolo della giovane marchesa eroinomane Titti Pecci Scialoia nella prima miniserie della saga televisiva La piovra diretta da Damiano Damiani, in cui recita accanto a Michele Placido e Angelo Infanti, che la lancia a livello internazionale.