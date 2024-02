Chi è Marisa Di Martino, l’ex moglie di Amadeus, figlia | Sanremo 2024

Chi è Marisa Di Martino, l’ex moglie di Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo 2024? Tutti conosciamo bene la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo. I due si sono conosciuti e innamorati a L’Eredità ed ora sembra siano più affiatati che mai. Prima delle nozze con la ballerina, però, il conduttore Rai e direttore artistico del Festival di Sanremo 2024 è stato sposato per 14 anni con un’altra donna: Marisa Di Martino. La loro storia d’amore pare si sia conclusa al termine di una lunga crisi coniugale che non è collegata in alcun modo alla successiva relazione di Amadeus.

Ma chi è l’ex moglie di Amadeus, Marisa Di Martino? Su di lei ci sono poche informazioni. Sappiamo però che con Ama si sono conosciuti giovanissimi e che hanno deciso di sposarsi nel 1993. Quel giorno era presente anche il più grande amico del conduttore, Fiorello, scelto per l’occasione come testimone di quella unione. Dal loro amore è nata anche una splendida figlia, Alice Sebastiani. Poi qualcosa si è rotto e all’inizio degli anni 2000 i problemi di coppia hanno portato ad un allontanamento costante tra i due, fino alla decisione di separarsi giunta a compimento nel 2007. Successivamente, come noto, Amadeus ha intrapreso una nuova relazione con Giovanna Civitillo da cui nel 2009 ha avuto un figlio: José Alberto.