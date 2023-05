Chi è Marianna Morandi, la figlia di Gianni ed ex di Biagio Antonacci ospite a Oggi è un altro giorno

Marianna Morandi è la figlia di Gianni Morandi, ed è ospite questo pomeriggio a Oggi è un altro giorno. Per molti anni è stata legata sentimentalmente a Biagio Antonacci. Classe 1969, Marianna è una nota attrice. È la secondogenita di Gianni Morandi e della sua ex moglie Laura Efrikian, anche lei ospite del programma di Serena Bortone. Ancora bambina debutta come cantante nel brano Sei forte papà.

La primogenita di Morandi, Serena, purtroppo visse solo poche ore. Si diploma presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma. Comincia a muovere i primi passi nel mondo del teatro recitando in diverse opere di Molière come L’avaro e Don Giovanni. Il primo importante impegno televisivo, nuovamente al fianco del padre, arriverà a fine anni ’90: nel 1998 recita infatti nella miniserie La forza dell’amore. Successivamente entra a far parte del cast di altri due programmi tv, rispettivamente Le madri (nel 1999) e Un anno a primavera (nel 2005).

Vita privata

È stata legata sentimentalmente per nove anni (dal 1993 al 2002) al cantautore Biagio Antonacci, con il quale ha avuto due figli: Paolo e Giovanni, che come il padre e il nonno hanno intrapreso la carriera nel mondo della musica, il primo come autore di testi e il secondo come cantante rap. In un’intervista al Corriere Biagio ha dichiarato di aver provato un senso di colpa per la fine della relazione con Marianna Morandi, con la quale come detto ha avuto due figli: “Provavo un grande senso di colpa per i figli. A volte chi rimane male non rema a favore, ma poi il tempo vince, l’amore vince”.