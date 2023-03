Chi è Maria Vera Ratti, l’attrice de Il Commissario Ricciardi ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Maria Vera Ratti, l’attrice de Il Commissario Ricciardi ospite a Oggi è un altro giorno su Rai 1? Maria Vera Ratti è nata ad Avellino il 26 settembre 1994 e ha 28 anni di età. E’ un’attrice alta 1 metro e 75 centimetri, nota soprattutto per aver recitato nella fiction “Il commissario Riccardi”. Ma conosciamola meglio.

Maria Vera è laureata in Scienze Politiche e Studi Russi e dell’Asia Centrale all’università di Leiden, nei Paesi Bassi, dove si è trasferita subito dopo aver conseguito la maturità. Qui svolge anche un tirocinio presso il Parlamento Europeo. Dopo un breve periodo trascorso a Berlino, torna in Italia e precisamente a Roma, dove frequenta il Centro Sperimentale di Cinematografia.

Ha inizio così la sua carriera di attrice. Debutta in tv con la fiction Rosy Abate 2, ma il vero successo arriva con “Il commissario Ricciardi”, dove interpreta la timida Enrica, il grande amore impossibile del protagonista. Partecipa anche ad un’altra fiction Rai di successo: “I bastardi di Pizzofalcone 3”.

L’ultimo suo lavoro è nella serie firmata da Edoardo De Angelis “La vita bugiarda degli adulti“. Maria Vera Ratti coltiva come hobby la pittura, la fotografia e la sci. Fidanzato? Al momento non abbiamo informazioni in merito.