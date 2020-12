Maria Teresa, la seconda (2) stagione: trama, cast e streaming

Oggi, lunedì 28 dicembre 2020, e domani, 29 dicembre 2020, su Rai 3 va in onda la seconda stagione di Maria Teresa, la miniserie storica presentata con grande successo nell’estate 2019 che segue le vicende di una donna potente, in guerra contro nemici reali e contro i pregiudizi della sua epoca, capace di vincere una guerra e al tempo stesso di salvare il suo matrimonio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Dove eravamo rimasti

La prima stagione raccontava la vita di una fanciulla dall’indole ribelle e determinata, innamorata da sempre del duca di Lorena, Francesco Stefano, che non si dà per vinta finché non le viene concesso di sposarlo, ma che non dimentica gli studi di storia politica, che le consentiranno di regnare degnamente alla morte del padre.

Maria Teresa: la trama della seconda (2) stagione

Abbiamo visto cosa è successo nella prima stagione di Maria Teresa, ma nella seconda? Qual è la trama? Nella seconda stagione Maria Teresa è una donna matura che deve fronteggiare una guerra difficile, la sfiducia nei suoi confronti in quanto donna, gli intrighi di corte e una crisi matrimoniale. E così, mentre l’impero asburgico viene attaccato da più parti e l’Austria sembra sull’orlo del collasso, Maria Teresa riesce a mettere in atto un capolavoro diplomatico e a rivitalizzare un impero che ha influenzato il resto d’Europa per quasi 150 anni.

Cast

Abbiamo visto la trama di Maria Teresa, ma qual è il cast completo della seconda stagione? Il ruolo della protagonista è interpretato dall’attrice austrica Stefanie Reinsperger, vincitrice di numerosi premi. Di seguito il cast completo:

Stefanie Reinsperger – Maria Theresia

Vojtech Kotek – Franz Stephan

Zuzana Stivínová – Elizabeth

Tatiana Pauhofová – Elisa Fritz

Anna Posch – Maria Anna

Zuzana Mauréry – Mademoiselle de Chartres

Lenka Vlasáková – Karoline von Fuchs

Dominik Warta – Johann Bartenstein

Alexander Bárta – Graf Kinsky

Bálint Adorjáni – Nicholas Esterházy

Cornelius Obonya – Gottfried Philipp Spannagel

Milan Ondrík – Leopold

Borek Joura – Karl Alexander von Lothringen

Johannes Krisch – Pater Johannes

Peter Kocis – Tarouca

Streaming e tv

Dove vedere la seconda stagione (2) della miniserie Maria Teresa in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda oggi e domani in chiaro – gratis – su Rai 3. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

