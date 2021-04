Chi è Maria Rosa De Sica, la figlia di Christian

Chi è Maria Rosa De Sica, la figlia di Christian De Sica che duetta con lui nello show Una serata tra amici in onda su Rai 1? Figlia d’arte e nipote del grande Vittorio De Sica, Maria Rosa fa il suo debutto in tv, duettando con papà Christian nel brano I’m in the mood for love di Julie London. Classe 1987, è nata a Roma il 24 giugno. Suo padre è l’attore, regista e sceneggiatore Christian De Sica e sua madre è Silvia Verdone, la sorella di Carlo Verdone (che dunque è suo zio).

Ha un fratello che si chiama Brando ed ha studiato design di moda, anche se le è sempre piaciuto cantare, una passione questa che come la stessa ha raccontato, le è stata trasmessa proprio da suo padre. L’idea di duettare sul palco dello show Una serata tra amici con suo padre è stata proprio di Maria Rosa De Sica: “Avevo voglia di condividere un momento intimo con papà. La passione per il canto me l’ha trasmessa lui quando ero bambina: il pomeriggio rientrava a casa, si metteva in salone e ascoltava la musica ad alto volume. Io lo osservavo mentre cantava e si rilassava così. Ho sempre studiato musica ma non ho mai cantato su un palco, un po’ per timidezza, un po’ perché sono molto riservata”, ha raccontato in un’intervista a Sorrisi e canzoni.

Vita privata

Maria Rosa De Sica vive a Roma e di professione fa la stilista e la costumista. Molto riservata sulla sua vita privata, sappiamo che ha sposato Federico Pellegrini. Con suo marito condivide la passione per la moda. Hanno infatti fondato anche un brand che si chiama Mariù. Non abbiamo molte informazioni su Federico Pellegrini su di lui sappiamo soltanto che è il CEO del brand di moda fondato insieme alla moglie e che proprio quest’ultima ha confessato in un’intervista che è stata conquistata dall’uomo grazie ai suoi modi all’antica: “La prima volta che siamo usciti insieme con galanteria mi ha aperto la portiera. Prima di lui, non l’aveva mai fatto nessuno”. Su Instagram la figlia di Christian De Sica condivide scatti del suo lavoro e della sua quotidianità, ed è seguita da oltre 5.700 persone.

