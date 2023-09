Maria Corleone: quante puntate, durata e quando finisce la serie su Canale 5

Quante puntate sono previste per Maria Corleone? La serie, ambientata tra Palermo, Milano e New York, è composta da 8 episodi della durata di 50 minuti che saranno proposti al pubblico di Canale 5 in quattro prime serate a partire dal 13 settembre, col gran finale di stagione fissato per il 4 ottobre. Ecco la programmazione completa (potrebbe variare):

Prima puntata: 13 settembre 2023

Seconda puntata: 20 settembre 2023

Terza puntata: 27 settembre 2023

Quarta puntata: 4 ottobre 2023

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Maria Corleone su Canale 5? Come detto si tratta di 8 episodi della durata di 50 minuti che saranno proposti al pubblico di Canale 5 in quattro prime serate. In tutto quindi vengono trasmessi due episodi a serata. Appuntamento dalle 21.25 circa. La chiusura è prevista intorno a mezzanotte, quindi due ore e mezza circa, pubblicità incluse.

Il titolo

La fiction avrebbe dovuto chiamarsi ‘Lady Colleone’, ma la notizia ha innescato la reazione del sindaco dell’omonima cittadina, Nicolò Nicolosi. “Il collegamento inevitabile con la buia pagina di storia corleonese ha suscitato nella comunità un sentimento di indignazione – ha detto il primo cittadino di Corleone – perché nuovamente immersa nella condizione di doversi difendere da immagini poco rappresentative della realtà odierna, ma che evocano un tempo ormai remoto. Da molti anni infatti la città è impegnata in una costante attività antimafia”.

Subito è scattata la diffida a mezzo lettera nei confronti della società produttrice della fiction, Taodue, “ad astenersi dall’utilizzo del nome di Corleone nel titolo della serie tv nonché ad ogni suo richiamo all’interno della fiction per non essere costretti ad intraprendere ulteriori azioni a tutela della nostra onorabilità e del nostro futuro”. La replica dei produttori: “È un cognome, non il nome di una città”.

Streaming e tv

Dove vedere Maria Corleone in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 per quattro puntate alle ore 21.25 dal 13 settembre 2023. Tutti gli episodi di Maria Corleone saranno disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.