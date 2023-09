Maria Corleone: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata del 20 settembre 2023 su Canale 5

Questa sera, 20 settembre 2023, alle ore 21.25 va in onda Maria Corleone, nuova serie di Canale 5 in quattro puntate. È il racconto di una donna determinata e allo stesso tempo controversa, ambientato tra Milano, Palermo e New York, all’incrocio tra forti passioni, legami di sangue e scelte da cui non si può tornare indietro, sullo sfondo di due mondi agli antipodi: l’alta moda e la criminalità mafiosa. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera, 20 settembre 2023.

Anticipazioni: la trama

Maria prende gradualmente il posto del padre vittima di un malore improvviso, preparandosi così a sbarcare in America per aprire un nuovo business. Imporsi in quell’ambiente non è facile per una donna, ma sfruttando le sue doti manageriali Maria riesce a ottenere la fiducia dei partner newyorkesi sfruttando le sue conoscenze e la sua passione per la moda. Sulle sue tracce però c’è ancora Luca, speranzoso di riportare la donna che ama sulla retta via. Ma lei ormai ha scelto da che parte stare e, seppur ancor innamorata dell’uomo, decide di proseguire la sua scalata criminale.

Maria Corleone: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni di questa sera di Maria Corleone, ma qual è il cast? La serie creata da Pietro Valsecchi, diretta da Mauro Mancini, elaborata da Mizio Curcio, prodotta da Taodue e Clemart in collaborazione con RTI, è trainata dall’intensa interpretazione di Rosa Diletta Rossi nel ruolo della protagonista. Insieme a lei ci sono:

Fortunato Cerlino nel ruolo di don Luciano Corleone, padre di Maria e capo di un clan vicino alla mafia;

Alessandro Fella nel ruolo di Luca Spada, procuratore di Milano e compagno di Maria;

Christian Burruano nel ruolo di Tony Zerilli;

Alessandro Mario nel ruolo di Massimo;

Emmanuele Aita nel ruolo di Antonio;

Federica De Cola nel ruolo di Sandra Corleone, sorella di Maria e figlia di Don Luciano;

Tosca D’Aquino nel ruolo di Santa Nisticò, moglie e madre del clan Nisticò;

Aglaia Mora nel ruolo di Rosa Corleone, moglie di don Luciano;

Vittorio Magazzù nel ruolo di Stefano Corleone, fratello di Maria e attivista antimafia;

Vladimir Randazzo nel ruolo di Giovanni Corleone, fratello di Maria;

Giuseppe Tantillo nel ruolo di Rocco Barresi, amico d’infanzia di Maria e membro di una famiglia di rivali dei Corleone;

Gaia Messenklinger nel ruolo di Gloria Chiosi;

Bruno Torrisi nel ruolo di Corrado Salemi;

Valeria Zazzaretta nel ruolo di Monica Poggi;

Alan Cappelli Goetz nel ruolo di Marcello.