Maria Corleone: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata del 4 ottobre 2023 su Canale 5

Questa sera, 4 ottobre 2023, alle ore 21.25 va in onda l’ultima puntata di Maria Corleone, serie di Canale 5 in quattro puntate. È il racconto di una donna determinata e allo stesso tempo controversa, ambientato tra Milano, Palermo e New York, all’incrocio tra forti passioni, legami di sangue e scelte da cui non si può tornare indietro, sullo sfondo di due mondi agli antipodi: l’alta moda e la criminalità mafiosa. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera, 4 ottobre 2023.

Anticipazioni: la trama

La vendetta di Maria si abbatte sul clan dei calabresi responsabile dell’attentato, mentre Luca ha messo nel mirino Don Luciano Corleone costringendolo alla latitanza. Siamo alla resa dei conti: Luca sta per arrestare Maria, quando arriva la terribile notizia che il loro bambino, che lui continuava a credere morto, in realtà è vivo ed è stato rapito dai calabresi come ritorsione contro Lady Corleone. I due decideranno di avvicinarsi un’ultima volta per salvare la vita di loro figlio: in cambio dell’aiuto, Maria si impegna con Luca a fare un passo molto importante. Terrà fede alla promessa?

Maria Corleone: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni di questa sera di Maria Corleone, ma qual è il cast? La serie creata da Pietro Valsecchi, diretta da Mauro Mancini, elaborata da Mizio Curcio, prodotta da Taodue e Clemart in collaborazione con RTI, è trainata dall’intensa interpretazione di Rosa Diletta Rossi nel ruolo della protagonista. Insieme a lei ci sono:

Fortunato Cerlino nel ruolo di don Luciano Corleone, padre di Maria e capo di un clan vicino alla mafia;

Alessandro Fella nel ruolo di Luca Spada, procuratore di Milano e compagno di Maria;

Christian Burruano nel ruolo di Tony Zerilli;

Alessandro Mario nel ruolo di Massimo;

Emmanuele Aita nel ruolo di Antonio;

Federica De Cola nel ruolo di Sandra Corleone, sorella di Maria e figlia di Don Luciano;

Tosca D’Aquino nel ruolo di Santa Nisticò, moglie e madre del clan Nisticò;

Aglaia Mora nel ruolo di Rosa Corleone, moglie di don Luciano;

Vittorio Magazzù nel ruolo di Stefano Corleone, fratello di Maria e attivista antimafia;

Vladimir Randazzo nel ruolo di Giovanni Corleone, fratello di Maria;

Giuseppe Tantillo nel ruolo di Rocco Barresi, amico d’infanzia di Maria e membro di una famiglia di rivali dei Corleone;

Gaia Messenklinger nel ruolo di Gloria Chiosi;

Bruno Torrisi nel ruolo di Corrado Salemi;

Valeria Zazzaretta nel ruolo di Monica Poggi;

Alan Cappelli Goetz nel ruolo di Marcello.