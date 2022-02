Margherita Mazzucco, chi è Lenù dell’Amica Geniale: carriera, età, fidanzato e Instagram dell’ospite a Sanremo 2022

Chi è Margherita Mazzucco, Lenù della fiction L’amica Geniale, ospite al Festival di Sanremo 2022 insieme all’altra attrice della serie, Gaia Girace? Margherita Mazzucco è una giovane e talentuosa attrice, nota al pubblico di Rai 1 per il ruolo di Lenù (Elena Greco), la protagonista de L’amica Geniale, serie seguitissima di cui presto andrà in onda la terza stagione, e le cui vicende si snodano nei quattro romanzi scritti da Elena Ferrante e si intrecciano con quelle di Lila Cerullo.

Biografia e carriera

Margherita Mazzucco salirà questa sera sul calco dell’Ariston, nel corso della 72esima edizione del Festival, insieme alla sua collega Gaia Girace, per promuovere la terza serie de L’Amica Geniale, dal titolo Storia di chi fugge e chi resta. Scopriamo meglio chi è. Il ruolo di Elena greco rappresenta la prima esperienza importante per Margherita Mazzucco. D’altronde si tratta di una ragazza molto giovane, di appena 18 anni, è infatti una classe 2004. Protagonista delle prime due stagioni della fiction divenuta un successo anche all’estero, ci sarà anche nella terza, prossimamente su Rai 1. La Mazzucco alterna nel proprio ruolo il dialetto napoletano e l’italiano forbito frutto dei faticosi studi del suo personaggio Lenù.

A scoprire la giovane attrice è stato Saverio Costanzo, direttamente tra i banchi di scuola del suo liceo a Napoli. “Con le mie amiche non sapevamo minimamente in cosa consistesse un provino, e – la verità? – nemmeno avevamo letto i libri. Infatti, tanto poco ci credevo, che l’ho affrontato con enorme serenità, una calma che è riuscita a stupire anche il regista”, ha raccontato Margherita Mazzucco, ospite al Festival di Sanremo 2022. Sin da subito ha stretto una bella amicizia con Gaia Girace, che veste i panni di Lila Cerullo: “Eravamo rimaste in dieci. Ci siamo piaciute subito, tra noi è nata immediatamente una forte complicità. E meno male: per otto mesi, abbiamo vissuto quasi in simbiosi”.

Vita privata: fidanzato e Instagram

Margherita Mazzucco, ospite a Sanremo 2022, è molto riservata sulla sua vita privata. Si sa che è legatissima alla famiglia e pare che, da diversi anni, abbia un fidanzato, di cui ovviamente non si conosce il nome. Non molto attiva sui social, il suo profilo Instagram è privato.