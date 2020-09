Mare Fuori: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv

Dal 23 settembre 2020 su Rai 2 va in onda la serie tv Mare Fuori che racconta una realtà difficile, adolescenziale e scabrosa: la storia di adolescenti, ragazzi “custoditi” nel carcere minorile (Istituto di Pena Minorile (IPM) di Napoli) per diversi reati. “Non c’è alcun tipo di buonismo in questa serie, bensì c’è molto realismo”, ha detto il regista Carmine Elia che ha definito la serie “complicata, soprattutto per l’approccio a una storia molto forte. C’è volontà di raccontare, non di creare dei falsi eroi. È realismo, con la volontà di suscitare responsabilità in tutti quelli che la guardano”. Ma quante puntate sono previste per Mare Fuori su Rai 2? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Mare fuori in onda su Rai 2? La fiction si compone in tutto di 12 episodi, che andranno in onda in 6 puntate su Rai 2 in prima serata (ore 21,10), a partire dal 23 settembre 2020 fino al 28 ottobre 2020. Ogni puntata, composta da 2 episodi, avrà una durata di circa 2 ore. Di seguito il calendario (la programmazione) Rai per Mare Fuori (attenzione: la programmazione potrebbe subire modifiche):

Prima puntata (episodi 1 e 2): mercoledì 23 settembre 2020

Seconda puntata (episodi 3 e 4): mercoledì 30 settembre 2020

Terza puntata (episodi 5 e 6): mercoledì 7 ottobre 2020

Quarta puntata (episodi 7 e 8): mercoledì 14 ottobre 2020

Quinta puntata (episodi 9 e 10): mercoledì 21 ottobre 2020

Sesta puntata (episodi 11 e 12): mercoledì 28 ottobre 2020

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Mare Fuori, ma dove vedere la serie in tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda oggi – 23 settembre 2020 – in chiaro, gratis, su Rai 2 (canale 2 o 502 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate quando si vuole grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Chi è Ettore Radaelli, il tentatore di Temptation Island 2020 Temptation Island 2020 streaming e diretta tv: dove vedere live la seconda puntata del reality Mare Fuori: la trama della serie tv con Carolina Crescentini