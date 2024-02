Mare Fuori 4 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata della serie

Questa sera, 28 febbraio 2024, va in onda la terza puntata di Mare Fuori 4, la serie su Rai 2 in prima serata alle 21.20. Tornano i protagonisti della popolare fiction con 12 nuovi episodi, disponibili anche su Rai Play. In questi nuovi episodi ai giovani detenuti verrà presentata una vera occasione per redimersi, costruire un futuro migliore e trovare la tanto desiderata libertà cambiando radicalmente vita. Ma dove vedere Mare Fuori 4 in diretta tv e in streaming?

In tv

Mare Fuori 4 va in onda su Rai 2 con i nuovi episodi ogni mercoledì in prima serata dalle 21.20. In tutto sono previsti 12 episodi divisi in sei serate (due episodi a sera) a partire dal 14 febbraio.

Mare Fuori 4 streaming live

Se non siete a casa potete seguire Mare Fuori 4 in diretta streaming su Rai Play, la piattaforma gratuita disponibile per pc, smartphone, tablet e smart tv. Su rai Play i primi sei episodi sono disponibili dal 1 febbraio e gli altri 6 dal 14.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Mare Fuori 4? La quarta stagione si compone in tutto di 12 episodi. Per ogni serata vengono trasmessi su Rai 2 due episodi. In tutto quindi appuntamento per sei settimane a partire dal 14 febbraio 2024. L’ultimo episodio va in onda il 20 marzo. Vediamo insieme la programmazione completa.