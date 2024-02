Mare Fuori 4: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 21 febbraio

Mare Fuori 4 è la quarta stagione della serie di successo di Rai 2 ambientata in un carcere minorile. Questa sera, 21 febbraio 2024, va in onda su Rai 2 la seconda puntata. Ricordiamo che tutti gli episodi sono già disponibili su Rai Play. Vediamo insieme la trama e il cast di oggi.

Trama

Nel primo episodio, Pino (Artem) inizia a lavorare in un canile ma il rapporto con il gestore si fa presto complicato. Mimmo (Alessandro Orrei) riceve una visita inattesa… Nel frattempo Donna Wanda (Pia Lanciotti) decide di lanciare un avvertimento al comandante Massimo Esposito (Carmine Recano) per convincerlo a stare lontano dal figlio intimorendo sua moglie Consuelo (Desirée Popper), ma qualcosa va storto.

Nel secondo episodio, il comandante Massimo Esposito (Carmine Recano) scopre quanto accaduto a sua moglie Consuelo (Desirée Popper) ed è determinato in tutti i modi a trovare il colpevole. Carmine (Massimiliano Caiazzo) – all’oscuro del fatto che sua Donna Wanda (Pia Lanciotti) c’entri qualcosa in quella triste vicenda – vuole che il comandante convinca Rosa (Maria Esposito) ad entrare nel programma di protezione con lui, ma Massimo non gli dà ascolto: ha ben altri pensieri per la testa. Nel frattempo Rosa è determinata ad allontanarsi da Carmine e sceglie una soluzione definitiva. Cucciolo (Francesco Panarella) freme per entrare a far parte del clan Ricci. Intanto Pino (Artem) esce dall’Ipm con un’esperienza di lavoro che si rivela più complicata di quanto pensasse.