Mare Fuori 4: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata, 13 marzo

Mare Fuori 4 è la quarta stagione della serie di successo di Rai 2 ambientata in un carcere minorile. Questa sera, 13 marzo 2024, va in onda su Rai 2 la quinta puntata. Ricordiamo che tutti gli episodi sono già disponibili su Rai Play. Vediamo insieme la trama e il cast di oggi.

Trama

Rosa (Maria Esposito) sembra determinata ad accettare Carmine (Massimiliano Caiazzo) e a partire con lui alla volta di una nuova vita. In IPM sono tutti preoccupati per la sparizione della pistola. Beppe (Vincenzo Ferrera) sospetta che Mimmo (Alessandro Orrei) possa essere implicato nell’aggressione di Consuelo (Desirée Popper) e cerca di convincerlo a fare la cosa giusta; la vita del giovane è in pericolo e sono molti i nemici che vorrebbero zittirlo per sempre.

Nel frattempo Carmela (Giovanna Sannino) apprende da Rosa della sua decisione di sposare Carmine e teme che l’amica possa incorrere nella rabbia di Donna Wanda Di Salvo (Pia Lanciotti), la madre di Carmine. Cucciolo (Francesco Panarella) cerca di proteggere come può suo fratello Micciarella (Giuseppe Pirozzi) dall’influenza pericolosa di Edoardo Conte (Matteo Paolillo).

Cardiotrap (Domenico Cuomo) è deciso ad aiutare Alina (Yeva Sai): il rapporto tra i due è sempre più intenso e Gianni non ha intenzione di abbandonare la sua nuova amica, che dentro di sé ha una guerra di cui fatica ancora a parlare. I fantasmi del passato, specialmente quelli legati al senso di colpa che prova nei confronti del fratellino Demyan, continuano a bussare alla porta di Alina e lei non riesce a non rispondere. Dopo la rottura con Milos (Antonio D’Aquino), Cucciolo (Francesco Panarella) progetta di surclassare Edoardo Conte (Matteo Paolillo). Nel frattempo Lino indaga per scagionare Silvia – la cui posizione è sempre più a rischio nella vicenda dell’avvocato Alfredo D’Angelo – e il comandante Massimo Esposito (Carmine Recano) scopre la terribile verità su Mimmo (Alessandro Orrei) e sul ruolo che ha giocato nell’aggressione ai danni di Consuelo (Desirée Popper).