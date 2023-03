Mare fuori 3 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta e ultima puntata, 22 marzo

Questa sera, mercoledì 22 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la sesta e ultima puntata di Mare fuori 3, la terza stagione della fortunata serie tv (già disponibile su RaiPlay dal 1 febbraio) con Carolina Crescentini, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati e Valentina Romani. A fare da sfondo c’è sempre l’Istituto di detenzione minorile, una bolla dove i “ragazzi interrotti” hanno la possibilità di capire chi sono e cosa vogliono al di là di quello che sono stati fuori da quelle mura. Dove vedere Mare fuori 3 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda su Rai 2 il mercoledì sera alle ore 21,20.

Mare fuori 3 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire tutte le puntate in diretta o in differita anche in streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i prodotti Rai da pc, tablet e smartphone. Tutti gli episodi della terza stagione sono già disponibili su Rai Play.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Mare fuori 3, ma quante puntate sono previste su Rai 2? In tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (totale 12 episodi): la prima mercoledì 15 febbraio 2023; la sesta e ultima mercoledì 22 marzo 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):