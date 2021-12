Mare fuori 2: le anticipazioni (trama e cast) della sesta e ultima puntata

Stasera, mercoledì 22 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la sesta e ultima puntata di Mare fuori 2, la seconda stagione della serie tv che racconta le storie dei ragazzi rinchiusi nell’Istituto di detenzione minorile con Carolina Crescentini, Carmine Recano, Valentina Romani e tanti altri giovani attori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama) quinta puntata

Stando alle anticipazioni della sesta e ultima puntata, il finale di stagione svelerà il destino dei protagonisti al grande pubblico. Stando alle anticipazioni, Carmine crede che sia stato Pirucchio ad uccidere Nina e vuole vendicarsi: così fa in modo di trovarsi da solo con lui ma nel momento in cui potrebbe ucciderlo si tira indietro. Massimo, nel frattempo, scopre che le cose non sono andate come credeva. L’assassino di Nina non è Pirucchio. Edoardo decide di fuggire dall’IPM perché non vuole essere trasferito a Poggioreale. Carmine e Filippo gli rubano l’idea ma non sanno che così facendo stanno rischiando la vita. Scampato il pericolo, però, Filippo ha un altro problema da risolvere: Naditza sta per sposare un suo cugino. Cardiotrap viene a sapere che Gemma ha rivisto il suo ex Fabio, colui che ha sfigurato la sorella, e quindi decide di andare dal ragazzo per allontanarlo una volta e per sempre. Nel frattempo, tra Kubra e Pino nasce l’amore.

Cast

Abbiamo visto la trama della sesta e ultima puntata di Mare fuori 2, ma qual è il cast completo del film? Il cast della seconda stagione conferma gran parte degli attori e delle attrici visti nella prima, ma non mancheranno nuovi ingressi, che serviranno a raccontare al pubblico nuove storie ed a creare nuove dinamiche all’interno dell’Ipm. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: