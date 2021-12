Mare fuori 2: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Stasera, mercoledì 15 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quinta puntata di Mare fuori 2, la seconda stagione della serie tv che racconta le storie dei ragazzi rinchiusi nell’Istituto di detenzione minorile con Carolina Crescentini, Carmine Recano, Valentina Romani e tanti altri giovani attori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama) quinta puntata

Stando alle anticipazioni della quinta puntata, Carmine viene a sapere chi è stato ad uccidere la sua amata Nina e deciso a vendicarla, mentre il suo ricordo è un pensiero costante, decide di procurarsi un’arma e freddare chi ha distrutto per sempre la sua vita. Naditza è tornata in Istituto e Filippo cerca in tutti i modi di ricucire il rapporto con lei. Intanto Edoardo riesce ad avere un permesso per uscire grazie al battesimo di suo figlio, ma prima di raggiungere la sua famiglia, vuole incontrare Teresa che, però, è già in compagnia di un altro ragazzo. Chi invece sta riflettendo sul reato commesso è Sasà che, però, è sempre supervisionato da Lino. Carmine sta escogitando un piano con l’aiuto di Pino per far sì che Pirucchio esca dall’isolamento. Filippo capisce che la situazione potrebbe degenerare, per questo decide di allontanare Carmine per farlo desistere dal piano di vendetta. Gemma incitata da Viola legge la lettera che Fabio le ha inviato ed è sempre più confusa sui suoi sentimenti. Filippo e Naditza non riescono a riavvicinarsi, perché lei ha accettato di sposare un suo cugino, su richiesta dei suoi. Entra in Istituto Mimmo, un amico di Edoardo che gli ha chiesto di farlo scappare, ma la cosa diventa più difficile del previsto.

Cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata di Mare fuori 2, ma qual è il cast completo del film? Il cast della seconda stagione conferma gran parte degli attori e delle attrici visti nella prima, ma non mancheranno nuovi ingressi, che serviranno a raccontare al pubblico nuove storie ed a creare nuove dinamiche all’interno dell’Ipm. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: