Mare fuori 2: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Stasera, mercoledì 8 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quarta puntata di Mare fuori 2, la seconda stagione della serie tv che racconta le storie dei ragazzi rinchiusi nell’Istituto di detenzione minorile con Carolina Crescentini, Carmine Recano, Valentina Romani e tanti altri giovani attori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama) quarta puntata

Stando alle anticipazioni della quarta puntata, Massimo ha scoperto che l’assassino di Nina si trova in Istituto, per questo motivo decide di continuare a gestire le indagini a modo e mette in isolamento i ragazzi che crede possano essere i colpevoli, sperando che possa emergere la verità. Intanto Carmine inizia a sospettare qualcosa e non riesce a contenere la sua agitazione, per altri motivi anche Filippo è piuttosto ansioso: Naditza è tornata in Istituto ed è piuttosto arrabbiata con lui. Nel frattempo, anche Beppe scopre qualcosa sul suo passato che non si aspettava. Le indagini sull’omicidio di Nina continuano e Carmine scopre finalmente chi è il colpevole della morte della ragazza, una scoperta che lo metterà a dura prova, emersa in un momento in cui deve affrontare anche una profonda crisi familiare. Parallelamente alle ricerche del comandante continuano anche quelle di Carmine e Filippo, che intanto sembra aver fatto pace con Naditza. A rimescolare le carte in tavola è un gesto inaspettato e avventato di Pino che, infatti, rimette ogni cosa in discussione. Sarà proprio Pino, intanto, a provare qualcosa di nuovo per Kubra, la nuova arrivata in Istituto. Arriva anche il momento per il concerto di Cardiotrap, un momento importante realizzato grazie all’aiuto di suo padre, ma scoprirà ben presto di non potersi fidare di lui.

Cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Mare fuori 2, ma qual è il cast completo del film? Il cast della seconda stagione conferma gran parte degli attori e delle attrici visti nella prima, ma non mancheranno nuovi ingressi, che serviranno a raccontare al pubblico nuove storie ed a creare nuove dinamiche all’interno dell’Ipm. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: