Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo, location: dove è stata girata la fiction

Dove è stata girata (location) Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo, la fiction con protagonista Stefano Accorsi in onda su Rai 1? La miniserie è stata girata tra l’Emilia-Romagna e il Lazio. Vanta riprese nei luoghi reali delle vicende e in spazi iconici del patrimonio storico italiano: da Villa Griffone, oggi sede della Fondazione Guglielmo Marconi-Museo Marconi, a Palazzo Venezia (in particolare la sala del Mappamondo, aperta solo in rare occasioni, messa a disposizione per le riprese); da Villa Mondragone a Villa Torlonia, fino al Museo Storico della Comunicazione. Per realizzare al meglio le scene sul panfilo “Elettra”, la casa-laboratorio di Guglielmo Marconi che non esiste più, è stato inoltre ricostruito in studio un modello di ben 27 metri di lunghezza.

Cast

Abbiamo visto le location (dove è stata girata) di Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: