Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo: il cast (attori) della fiction di Rai 1

Qual è il cast (attori) di Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo, la fiction con protagonista Stefano Accorsi in onda su Rai 1 lunedì 20 e martedì 21 maggio 2024? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Guglielmo Marconi: Stefano Accorsi

la moglie Maria Cristina: Cecilia Bertozzi

la figlia Elettra: Carolina Michelangeli

Benito Mussolini: Fortunato Cerlino

Isabella Gordon: Ludovica Martino

Achille Martinucci: Alessio Vassallo

Giuseppe Bottai: Flavio Furno

Guglielomo Marconi giovane: Nicolas Maupas

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda lunedì 20 e martedì 21 maggio 2024 alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere le varie puntate della fiction tramite la connessione internet.

Quante puntate sono previste per Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo su Rai 1? In tutto andranno in onda due puntate: la prima lunedì 20 maggio 2024; la seconda martedì 21 maggio 2024. Entrambe le puntate andranno in onda a partire dalle ore 21,30. Ricapitolando: