La reazione di Marco Mengoni, il vincitore di Sanremo 2023

Marco Mengoni è il vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023: ecco quale è stata la reazione del cantante quando è stato proclamato il trionfatore della kermesse musicale.

Il cantante, che ha trionfato alla kermesse musicale con il brano Due vite, si è lasciato andare a un pianto liberatorio: Marco Mengoni, infatti, è apparso visibilmente e comprensibilmente emozionato per una vittoria così importante per la sua carriera.

I cantanti in gara al Festival

Marco Mengoni ha vinto la 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023. Ma quali erano i cantanti in gara alla kermesse musicale che si è appena conclusa? Ecco la lista degli artisti, e dei rispettivi brani, che hanno partecipato alla manifestazione canora.

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

Articolo 31 – Un bel viaggio

Ariete – Mare di guai

Colapesce e Dimartino – Splash

Colla Zio – Non mi va

Coma_Cose – L’addio

Elodie – Due

gIANMARIA – Mostro

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Giorgia – Parole dette male

I Cugini di Campagna – Lettera 22

Lazza – Cenere

LDA – Se poi domani

Leo Gassmann – Terzo cuore

Levante – Vivo

Madame – Il bene nel male

Mara Sattei – Duemilaminuti

Marco Mengoni – Due vite

Modà – Lasciami

Mr. Rain – Supereroi

Olly – Polvere

Paola & Chiara – Furore

Rosa Chemical – Made in Italy

Sethu – Cause perse

Shari – Egoista

Tananai – Tango

Ultimo – Alba

Will – Stupido

Sanremo 2023: un’edizione da record

Quella che si è appena conclusa è stata un’altra edizione da record per il Festival di Sanremo 2023. La 73esima edizione, condotta ancora una volta da Amadeus, che ha ricoperto anche il ruolo di direttore artistico, affiancato per tutte e cinque le serata da Gianni Morandi e, nella serata di martedì e sabato da Chiara Ferragni, in quella di mercoledì da Francesca Fagnani, in quella di giovedì da Paola Egonu e infine in quella di venerdì da Chiara Francini, ha ottenuto ascolti altissimi.

La serata delle cover e dei duetti, andata in onda su Rai 1 nella serata di venerdì 10 febbraio, tanto per fare un esempio, ha ottenuto il 66,5% di share registrando oltre 11 milioni di telespettatori.