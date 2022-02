Quanto guadagna Marco Mengoni: stipendio, patrimonio e cachet per Sanremo 2022

Quanto guadagna Marco Mengoni, super ospite della finale del Festival di Sanremo 2022 di stasera, 5 febbraio? Si tratta di uno dei cantanti più popolari e amati d’Italia, che vende tantissimi dischi e i cui concerti sono sempre sold out. Non è difficile pensare dunque che Mengoni sia molto ricco. Un successo meritato per il ragazzo di Viterbo divenuto famoso grazie ad X Factor, e che ha ottenuto negli anni popolarità e riconoscimenti anche all’estero. Ovviamente non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Marco Mengoni. Vista la sua carriera all’insegna del successo, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

Per quel che si riesce a ricostruire, in modo da soddisfare la curiosità dei nostri lettori su quanto guadagna Marco Mengoni, possiamo dire che nel 2009, quando ha vinto X Factor, riuscito ad assicurarsi un contratto con la casa discografica Sony Music del valore di 300 mila euro. Grazie alla vendita dei dischi e ai milioni di streaming dei suoi brani sulle piattaforme digitali, ha ottenuto numerosi dischi d’oro e di platino. in genere, per ogni cd in copia fisica venduto un artista riceve tra 1.17 e 1.60 euro. Per ogni canzone scaricata, invece, il cantante dovrebbe percepire tra gli 11 e i 16 centesimi. Oltre ai soldi che arrivano dal mondo della musica, Mengoni può vantare altre entrate. Ad esempio quelle legate ad eventuali pubblicità o ad ospitate televisive come quella al Festival di Sanremo 2022.

Cachet Sanremo 2022

Ma quanto guadagna Marco Mengoni per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022? La cifra che incasserà il cantante viterbese non è nota. La Rai e lo stesso artista non l’hanno comunicata ufficialmente. Si ipotizza che possa percepire una cifra vicina ai 25 mila euro. Ma al momento sono solo rumors.