Marco Mengoni è gay? Cosa sappiamo sulla vita privata del cantante e co-conduttore del Festival di Sanremo 2024

Marco Mengoni è gay? Una domanda o meglio una curiosità che si stanno ponendo molte persone vedendo oggi il Festival di Sanremo 2024. Il popolare cantante, vincitore della scorsa edizione, è infatti uno degli ospiti e soprattutto il co-conduttore al fianco di Amadeus della prima serata del Festival del 6 febbraio. Mengoni è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, per cui ufficialmente non ha mai detto di essere gay, o di avere un fidanzato o una fidanzata.

Tempo fa, il settimanale Chi aveva paparazzato il cantante Marco Mengoni con un ragazzo, scatenando ovviamente l’ipotesi che si trattasse del suo fidanzato. Ma non sono arrivate ulteriori conferme. Non sappiamo dunque se Mengoni è gay o no, d’altronde non ama le etichette. Marco Mengoni in tutti questi anni non ha mai dichiarato nulla sul suo orientamento sessuale.

Sulla sessualità ha aggiunto: “La mia generazione è fluida, più aperta in tutti i sensi e mi dispiace per le persone che ci governano non si aprano alla natura. Io non contemplo paletti e muri, non mi accorgo della tonalità della carnagione o della scelta di amare un uomo o una donna” ha spiegato. Mengoni inoltre ha sempre sostenuto la causa Lbgt e si è detto a sostegno delle famiglie arcobaleno.

“Mi piace il mistero, mi piace giocare sull’ambiguità sessuale. Io prendo esempio da tantissimi artisti che su questo hanno costruito carriere intere, partendo da David Bowie fino al nostro Renato Zero. Bacio quando c’è tempo, forse quella delle medie è stata la mia unica vera fidanzata, ma da baci a stampo”, aveva dichiarato tempo fa Marco Mengoni. Ecco perché non sappiamo se è fidanzato o meno. “Ci tengo a proteggere le piante“, ha detto l’artista spiegando il motivo per cui tiene molto alla sua privacy, “figurarci le persone che mi stanno accanto”. Ai tempi del suo ingresso a X Factor, Mengoni pare sia stato fidanzato con una ragazza di nome Claudia. La loro storia è però terminata e non si hanno altre informazioni su di lei e sulla sua identità. In passato si era diffusa una voce mai confermata di una liason con Mahmood.