Marco Mengoni: “Nessuna donna tra i finalisti? C’è ancora tanto da cambiare in questo Paese”

Mengoni: “Nessuna donna tra i finalisti? C’è ancora tanto da cambiare”

Dopo aver dedicato la sua vittoria al Festival di Sanremo 2023 alle donne che hanno preso parte alla kermesse musicale, Marco Mengoni è tornato sull’argomento nel corso della conferenza stampa finale andata in scena nella tarda mattinata di domenica 12 febbraio.

Il cantante, che ha confermato che parteciperà all’Eurovision di Liverpool in qualità di vincitore del Festival di Sanremo, ha spiegato perché ha dedicato il trionfo sanremese alle sue colleghe: “Le donne avevano canzoni incredibili, tra loro ci sono anche figure mitologiche, ci sono rimasto male che nessuna di loro fosse nella cinquina, dobbiamo andare avanti e cambiare molte cose in questo paese, sarebbe stato bello averne almeno una. Dedico questo Festival anche e soprattutto alla donna che mi ha messo al mondo. Con Due vite ha vinto anche il gospel e il soul, un fatto che in Italia non è scontato”.

Alla vigilia dell’ultima puntata, Mengoni aveva confessato in lacrime di aver vissuto dei momenti difficili: “Mi scuso per le lacrime, non sono riuscito a trattenere l’emotività, erano lacrime di gioia. I momenti difficili si vivono, succede a tutti, ringrazio la vita per avermi dato la forza di superare esperienze forti che ti fanno crescere, sono esperienze private e vorrei che rimanessero tali”.