Chi è Marco Guercio, il tentatore di Temptation Island 2020

Marco Guercio è uno dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island, il reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Ma chi è Marco Guercio? Si tratta di un ragazzo siciliano di 28 anni, originario di Palermo, che sicuramente non passerà inosservato all’interno del villaggio. Alto, bel fisico e occhi azzurri, ha già un passato in tv.

Tutto su Temptation Island: cast, tentatori e tentatrici, puntate e streaming

Il single di Temptation Island fa il parrucchiere, ma ha già accumulato diverse esperienze televisive. Nel 2012 ha preso parte infatti a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi. Nella trasmissione, con il format che all’epoca era quello di Ragazzi e Ragazze, il bel corteggiatore ebbe una storia con Greta, che però finì presto.

Ama viaggiare ed è molto legato alla sua famiglia, tanto che proprio per questo motivo fu portato a lasciare il Trono di Uomini e Donne. “Non arrivava più al pubblico l’immagine di ciò che sono realmente – aveva confessato -. Ho deciso di andarmene per non deludere i miei genitori. Temevo che non mi riconoscessero più come il ragazzo che hanno cresciuto. Non c’è niente di eroico nel mio comportamento. La mia famiglia mi ha cresciuto con valori sani ed io non potrei mai dimenticare questi insegnamenti. Siamo una famiglia modesta, che fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Ma siamo felici”.

Nel frattempo il look di Marco Guercio è cambiato, visto che adesso ha i capelli più lunghi e riccioluti e si è fatto crescere un po’ la barba. Non tutti sanno infine che il tentatore di Temptation Island 2020 ha anche recitato in una fiction di successo di Canale 5 come L’onore e il rispetto, andata in onda nell’autunno 2015. Una piccola parte ottenuta grazie agli studi di recitazione che portava avanti a Roma. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 6mila persone.

Temptation Island 2020: tentatori e tentatrici

Ma quali sono i tentatori di Temptation Island 2020? Di seguito l’elenco completo dei ragazzi single:

Alessandro Basciano

Marco Guercio

Simone Garato

Francesco Muzzi

Carlo Siano

Alberto Cafarchia

Alessandro Usai

Davide Lorusso

Alessandro Ubaldi

Francesco Cottarelli

Giuseppe Salamone

Bohdan Beyba

E le tentatrici di Temptation Island 2020? Ecco le ragazze single:

Benedetta Mottola

Angelica Montali

Federica Mallus

Marialuisa Jacobelli

Bianca Concavo

Alessia Cascella

Simona Pappalardo

Beatrice De Masi

Pavlin Holubova

Ilaria Gallozzi

Francesca Antonelli

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Marco Guercio, ma dove è possibile vedere Temptation Island 2020 in tv e live streaming? Il reality show va in onda tutti i giovedì sera su Canale 5 alle ore 21,20. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Chi è Marialuisa Jacobelli, la tentatrice di Temptation Island 2020 Chi è Alessia Cascella, la tentatrice di Temptation Island 2020 Chi è Federica Mallus, la tentatrice di Temptation Island 2020