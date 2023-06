Mara Venier, morto il marito della figlia Elisabetta: “Ti ho voluto bene come un figlio”

Grave lutto per Mara Venier e la sua famiglia. “Pier, sei stato un genero meraviglioso… hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia …ed io ti ho voluto bene come un figlio”, ha scritto la conduttrice di Domenica In in un post su Instagram in cui saluta dolorosamente il marito della figlia Elisabetta, scomparso prematuramente nelle scorse ore all’età di 62 anni. “Siamo tutti annientati tutto troppo veloce”, ha proseguito nel post Mara, corredandolo di cuori in frantumi in segno di un grande dolore che affligge lei e la famiglia. Nella notte Pier Francesco Forleo, direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai, e marito di Elisabetta Ferracini, è infatti venuto a mancare.

A rendere nota la notizia il presidente Rai Marinella Soldi e l’amministratore delegato, Roberto Sergio. Silenzio da parte della figlia di Mara, Elisabetta Ferracini, che non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito. “La perdita di Pier Francesco Forleo ci lascia sgomenti – si legge nella nota della Rai -. Professionista impeccabile, dalla solida e variegata esperienza professionale, era da anni un punto di riferimento nel cruciale settore dei Diritti sportivi della nostra azienda. Ci mancherà non solo la sua grande capacità di analisi e direzione di aspetti finanziari e gestionali complessi, ma la sua cifra umana speciale. Affabile e signorile, Pier Francesco Forleo è stato sempre capace di un proficuo gioco di squadra, con grande giovamento dell’azienda e dei colleghi tutti, di cui ha saputo far emergere i tratti migliori, motivandoli e aiutandoli a crescere. Ai familiari inostri pensieri e le condoglianze nostre e di tutta l’azienda”.