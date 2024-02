Mara Venier fa mea culpa: “Il comunicato a Domenica In? Sbagliato leggerlo”

Mara Venier torna sul caso del comunicato dell’ad Rai Roberto Sergio letto a Domenica In nella puntata dedicata a Sanremo, dopo le parole di Ghali che aveva chiesto lo “stop al genocidio”. “Ho sbagliato”, ammette la conduttrice. Il caso ha scatenato un polverone mediatico che ha travolto la stessa conduttrice. A molti ha dato fastidio in particolare la frase detta da Venier dopo la lettura del comunicato: “Condividiamo tutti, siamo tutti d’accordo”.

“Non avevo mai letto cosa c’era scritto e mi hanno detto che era un comunicato PACIFICO… da questo il mio condividiamo… è stato sbagliato leggerlo!!!”, ammette la conduttrice di Domenica In su Instagram, rispondendo a quanti sui social continuano a criticarla. Tra coloro che l’hanno difesa c’è stato Fabio Fazio, che dallo studio di Che tempo che fa aveva detto: “Bisogna trovarcisi in quelle situazioni, in una diretta (…) quando sei lì in diretta e arriva un comunicato di quel tipo è molto complicato prendere lì per lì una decisione”.