Domenica In, Mara Venier risponde alle polemiche: “Qui si può dire tutto. Sono trent’anni che è così”

Domenica In, Mara Venier risponde alle polemiche: “Qui si può dire tutto”

“Siamo ancora qua. Dopo la meravigliosa trasferta sanremese sono tornata finalmente a casa mia”. Con queste parole Mara Venier ha aperto la puntata di oggi di Domenica In, la prima dopo le grandi polemiche scoppiate dopo la puntata condotta dall’Ariston il giorno dopo la finale del Festival.

Sulle note di “Eh già” di Vasco Rossi, la presentatrice ha aperto la nuova puntata dimostrando di essere andata avanti e aver superato tutte le polemiche scoppiate sia per l’aver letto il comunicato della Rai su Israele sia per aver interrotto Dargen D’Amico mentre parlava di immigrazione. Il cantante milanese era stato infatti stoppato dalla conduttrice, che era intervenuta dicendo: “Qui si parla di musica, è una festa. Per queste cose e questi temi serve tempo. Dobbiamo far esibire anche gli altri cantanti. Qui stiamo parlando di musica, chiedo scusa”. Un fatto, questo, che non era piaciuto al pubblico, che sui social aveva così accusato Mara Venier di aver censurato l’artista.

E di censura si è tornato a parlare anche in questa puntata. A distanza di una settimana, la conduttrice ha ribadito come nella sua trasmissione si possa dire tutto: “Qui si può dire tutto. Sono trent’anni che qui da me si può dire tutto”.