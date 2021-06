Chi sono Manuela e Stefano, la coppia di Temptation Island 2021

Tra i concorrenti (coppie) di Temptation Island 2021 ci sono Manuela e Stefano. Manuela, 31 anni, barista fidanzata da 4 anni e mezzo con Stefano, 30 anni, cestista ed ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici a Rimini. Entrambi sono di Brindisi, non convivono più ma spesso lui si ferma la sera a casa di lei.

“Ho scritto io a Temptation Island 2021 perché non mi fido più di Stefano. Lo scorso anno ho lasciato la mia casa e il mio lavoro per raggiungerlo a Rimini dove lavorava. Quando sono arrivata mi è crollato il mondo addosso perché ho scoperto di alcuni tradimenti da parte sua che risalgono all’intera durata della nostra storia. Per quello che ho vissuto nella mia vita vorrei un uomo di cui potermi fidare”, ha raccontato Manuela.

Stefano ha ammesso di aver sbagliato: “Sono pentito, ma è pur vero che lo scorso anno ho lasciato il lavoro e sono ritornato da lei, quindi credo di averle già dato la mia dimostrazione. Cos’altro dovrei fare? Oggi non stiamo viaggiando nella stessa direzione e Temptation potrebbe essere l’occasione per capire se proseguire insieme e ricominciare davvero o finirla qui”.

