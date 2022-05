Chi è Manuel Bortuzzo, il nuotatore la cui storia è raccontata nel film Rinascere: incidente, Grande Fratello, età, sparatoria, fidanzata, Lulù

Il film Rinascere, in onda questa sera su Rai 1, racconta la storia vera di Manuel Bortuzzo, una promessa del nuoto rimasto coinvolto a causa di un errore in una sparatoria che lo ha costretto sulla sedia a rotelle. La sua vicenda ha commosso tanti italiani, tanto da portare la Rai a dedicargli un film. Recentemente il nuotatore è stato protagonista del Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto Lulù Selassiè, la sua ex fidanzata. Ma chi è Manuel Bortuzzo? Qual è la sua età, la storia, l’incidente e la biografia? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nato il 3 maggio 1999 a Trieste, il nuotatore è cresciuto a Treviso, formandosi sotto l’ala di Christian Galenda, che lo ha allenato nelle vasche del centro sportivo di Castelporziano. In poco tempo è diventato una giovane promessa del nuoto italiano, fino a sognare le Olimpiadi. Stella del mezzofondo, si è poi trasferito a Roma per prepararsi e migliorare, inseguendo il sogno olimpico.

Incidente

La sua vita è cambiata drammaticamente il 2 febbraio 2019, quando nel quartiere Axa, zona sud di Roma, a causa di un errore, qualcuno gli ha sparato, durante una rissa a cui era estraneo, mentre si trovava davanti a un tabaccaio insieme alla sua fidanzata di allora, Martina. Uno scambio di persona che lo ha visto coinvolto in questa sparatoria. Un raid, una spedizione punitiva, che non aveva lui come bersaglio. Il colpo di pistola poteva risultare fatale, visto che per soli 12 millimetri non è stata perforata l’aorta addominale. Tuttavia Manuel Bortuzzo dopo questo drammatico incidente è rimasto paralizzato dalla vita in giù. Lesione midollare è la diagnosi. La sua vita è stata così privata della sua grande passione, il nuoto. A quel punto Manuel ha provato a dare un nuovo senso alla sua esistenza tra tv, reality e film. “È stato facile dire che ero io il ragazzo sbagliato al posto sbagliato nel momento sbagliato. Ma non ero io nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, io stavo facendo la mia vita come ogni altro ragazzo. Erano loro che hanno sbagliato vita e io non c’entravo niente”, ha raccontato Bortuzzo.

Un brutto scherzo del destino ha interrotto la sua carriera, anche se Manuel non ha mai smesso di nuotare e ora spera di poter raggiungere la Paralimpiadi, e anche di poter tornare a camminare. “La lesione midollare non è completa. Una notizia pazzesca, come tutto quello che ho fatto in questi nove mesi e ho sempre voluto tenere per me. Quando si parla di cose di cui non si è sicuri, con la medicina è sempre meglio andarci con calma”, ha raccontato dopo l’incidente da Fazio a Che tempo che fa.

Pochi giorni dopo l’agguato, è arrivata la confessione degli aggressori: Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano hanno ammesso di essere gli autori del raid, ma hanno sostenuto di aver colpito per errore Bortuzzo. Secondo quanto ricostruito, quella sera era scoppiata una rissa, a seguito della quale i due sono andati a prendere una pistola calibro 38 per poi mettersi a caccia dell’uomo che li aveva sfidati. Nel luglio 2020 la Corte di Appello di Roma ha condannato i due a 14 anni e 8 mesi di carcere. Manuel Bortuzzo non si è dato per vinto e dopo l’incidente è tornato ad allenarsi in piscina, nuotando con la forza delle sue braccia. Ha scritto un libro sulla sua storia, “Rinascere”, da cui è tratto il film in onda su Rai 1. E poi c’è la televisione: prima il docufilm “Ultima Gara”, con Raoul Bova e Marco Renda, poi la partecipazione al Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo: vita privata

Ma qual è la vita privata di Manuel Bortuzzo? Chi è la fidanzata? Molto riservato, sappiamo che la sua compagna all’epoca dell’incidente era Martina Rossi, anche lei nuotatrice. Le è stata vicina nei momenti più difficili delle operazioni e della riabilitazione. Si sono lasciati nel 2021. Il nuotatore pare abbia poi avuto una relazione con Federica Pizzi. Entrato al Grande Fratello Vip, ha conosciuto Lulù Selassiè. I due si sono innamorati e hanno continuato a frequentarsi anche fuori dalla Casa. Poi l’annuncio della separazione affidata ad un comunicato Ansa: “In questo mese dal termine del Gf Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate”, si legge nella nota. “Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del Gf rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”. Su Instagram Bortuzzo è seguito da oltre 500mila follower.