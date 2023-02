Da X Factor a Sanremo. Manuel Agnelli è l’ospite scelto da gIANMARIA per la serata delle Cover (Duetti) del Festival di Sanremo 2023. Il cantante leader degli Afterhours accompagnerà il cantante uscito proprio da X Factor, talent di cui è stato giudice. Agnelli aveva partecipato al Festival, come ospite nella serata delle Cover, nel 2021, al fianco ei Maneskin, la band partita anch’essa da X Factor e che poi ha conquistato il mondo.

Nato a Milano il 13 marzo del 1966, Manuel Agnelli inizia la sua carriera nel 1985 quando insieme a Lorenzo Olgiati e Roberto Girardi dà vita agli Afterhours, a cui si aggiungerà successivamente anche Paolo Cantù. La band nel 1987 pubblica il suo primo 45 giri My Bit Boy, a cui seguirà il primo album All the Good Children Go to Hell. Negli anni successivi gli Afterhours diventano una band cult e pubblicano i dischi During Christine’s Sleep, Pop Kills Your Soul, Germi, Hai paura del buio?, Non è per sempre, Quello che non c’è, Ballate per piccole iene, I milanesi ammazzano il sabato, Padania e Folfiri o Folfox.

Nel corso della sua carriera, Manuel Agnelli collabora con diversi artisti, da Cristina Donà a Marco Parente, fino a Mina, La Crus, Patty Pravo, Verdena e Pitch. La notorietà del grande pubblico arriva nel 2016 quando, a sorpresa, Manuel Agnelli accetta di ricoprire il ruolo di giudice nella decima edizione del talent show X Factor.

Nel 1997 Agnelli collabora come produttore artistico con Cristina Donà, della quale ha prodotto i primi due album, ossia Tregua e Nido. Negli anni il giudice di X Factor ha collaborato anche con Marco Parente, Mina, La Crus, Patty Pravo, Verdena, Pitch e Scisma. Nello stesso anno Agnelli debutta nel mondo letterario. Manuel pubblica infatti il libro I racconti del tubetto. Successivamente il romanzo viene ripubblicato da Mondadori con il titolo Il meraviglioso tubetto al quale è abbinato un CDS contenente canzoni inedite dell’album Non è per Sempre degli Afterhours.

Nel 2003 Manuel Agnelli partecipa alla raccolta di racconti Die for me – racconti e immagini di amicizie corrotte. Contemporaneamente parte per un tour mondiale con i Twilight Singers. Dopo vari successi, nel 2011 Agnelli esce col libro Caratteri/Sette giorni, e nello stesso anno torna a suonare con i Twilight Singers. Due anni più tardi insieme agli Afterhours annuncia il progetto chiamato Hai Paura del Buio?, come il celebre album del 1997. Si tratta di un festival culturale itinerante al quale prendono parte cantanti e diversi volti del mondo dello spettacolo.

Una grande svolta per la sua carriera avviene come detto nel 2016, quando Manuel Agnelli diventa giudice della decima edizione di X Factor. Un’esperienza che gli permette di farsi conoscere dal grande pubblico. L’anno seguente torna ancora una volta dietro al bancone del talent show di Sky. L’anno seguente con un concerto evento al Forum di Assago festeggia i 30 anni di carriera degli Afterhours. Pochi mesi dopo torna per la terza volta di fila a X Factor. Nel 2019 parte il tour An Evening with Manuel Agnelli, durante il quale porta nei teatri italiani uno spettacolo acustico. A settembre 2020 Agnelli torna nuovamente a X Factor, dove ricopre per la quarta volta il ruolo di giudice.

Nel 2021 è ospite dei Maneskin nella serata delle Cover del Festival di Sanremo. Quell’anno ritorna come giudice a X Factor. Il 2 dicembre escono i brani La profondità degli abissi / Pam pum pam, scritti per la colonna sonora del film Diabolik dei Manetti Bros. A giugno 2022 pubblica i singoli Proci e Signorina mani avanti, che anticipano il primo album solista di Agnelli, Ama il prossimo tuo come te stesso.

