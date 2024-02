Chi è Manuel Rios, il presunto fidanzato di Mahmood in gara a Sanremo 2024

Chi è Manu Rios, il presunto fidanzato di Mahmood in gara a Sanremo 2024? Nato il 17 dicembre 1998 a Calzada de Calatrava il vero nome di Manu Rios è Manuel Rios Fernàndez, anche se solitamente si fa chiamare Manu. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia fin da piccolissimo: ha solo 9 anni partecipa a uno show televisivo. Dalla partecipazione a questo show la sua carriera è stata un crescendo.

Manu Rios vanta diverse collaborazioni importanti fra cui la partecipazione alla serie “Los Miserables” oltre che varie esibizioni in tutta la Spagna. Rios, però, non è solo un cantante: sa suonare la chitarra e danzare. Ma la sua interpretazione televisiva che l’ha reso molto noto appartiene al ruolo di Patrick Blanco Commerford nella celebre serie Netflix “Elite” , la partecipazione alla serie “El Silencio” e anche la presentazione a Cannes del film “Strange Way Of Life” di Pedro Almodovar.

Il giovane e carismatico attore e modello ha avuto alcuni presunti flirt passati che hanno suscitato parecchio interesse nel pubblico, come quello con il noto blogger e modello Marc Forne. Negli ultimi tempi l’attenzione si è concentrata sulla presunta relazione che Manu Rios avrebbe con il cantante italiano Mahmood. Conferme ufficiali non ce ne sono mai state, ma rumors tanti.

Mahmood è gay?

Abbiamo visto il presunto fidanzato di Mahmood, ma la domanda che tanti italiani si fanno è se l’artista sia gay o meno. Il cantante cresciuto nel quartiere periferico di Gratosoglio, a Milano non si è mai sbilanciato sulla sua vita privata e con una brillante risposta nel 2019 ha messo a tacere tutte le voci sulla sua vita privata e i suoi orientamenti sessuali. “Io non ho mai detto di essere gay. La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un sesso o di un altro. Io sono fidanzato, ma troverei poco educata la domanda se ho una fidanzata o un fidanzato. Specificare significa già creare una distinzione”, dice Mahmood in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha anche risposto a Salvini dopo le polemiche.

Mahmood, in gara al Festival di Sanremo 2024 su Rai 1, non presta il fianco alle polemiche, né quelle sul suo orientamento sessuale, né quelle sulla sua “italianità” e non vuole diventare paladino di nessuna fazione: “Sono nato a Milano e sono italiano al 100 per cento. Non sono un simbolo di niente e queste letture sono un buco nell’acqua. Se la mia vittoria aiuterà le famiglie miste ne sarò felice, ma la mia generazione è abituata all’integrazione”, continua il vincitore di Sanremo.

E alla domanda della giornalista Candida Morvillo sul Corriere, su un eventuale coming out dice: “Non mi pongo il problema. L’idea stessa del coming out è un passo indietro, perché presuppone il bisogno di dividerci tra etero e omosessuali. È come per l’ integrazione: queste cose, per la mia generazione, esistono già. Se vado a letto con un uomo o una donna non frega niente a nessuno”.