Mandela La lunga strada verso la libertà: trama e cast del film su Canale 5

Questa sera, lunedì 8 giugno 2020, in prima serata su Canale 5 va in onda Mandela – La lunga strada verso la libertà, film del 2013 per la regia di Justin Chadwick.Il film si basa sull’autobiografia Lungo cammino verso la libertà, scritta dal rivoluzionario anti-apartheid ed ex Presidente sudafricano Nelson Mandela.

Vediamo tutto quello che c'è da sapere sul film: la trama, il cast, il trailer

Mandela La lunga strada verso la libertà film: trama

Basato sull’autobiografia scritta dal rivoluzionario anti-apartheid ed ex Presidente sudafricano Nelson Mandela e interpretato da Idris Elba. Il film ripercorre la lunga vita di Nelson Mandela, partendo dai suoi inizi come avvocato a Johannesburg. In seguito all’intensificarsi della violenza dei bianchi nei confronti dei neri e all’inasprimento delle misure dell’apartheid, il giovane membro dell’etnia Xhosa diventa la figura centrale nella ribellione alla discriminazione imperante. In quanto leader dell’African National Congress, e a causa di alcuni attentati della sua organizzazione, Mandela viene tradotto nella prigione di Robben Island, condannato all’ergastolo. Sconfitto l’apartheid, Mandela riesce a far accettare delle elezioni democratiche, che lo portano nel 1994 alla presidenza del Sudafrica.

Cast

Qui di seguito il cast della pellicola al completo, con attori e rispettivi personaggi interpretati:

Idris Elba – Nelson Mandela

Naomie Harris – Winnie Mandela

Theo Landey – Brian Widlake

Gys de Villiers – Frederik de Klerk

Terry Pheto – Evelyn

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film:

Mandela La lunga strada verso la libertà film: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv il film Mandela – La lunga strada verso la libertà? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, lunedì 8 giugno 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: il film è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

