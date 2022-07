Mamma o papà?: il cast completo del film

Chi fa parte del cast di Mamma o papà? Il film è una commedia italiana uscita nel 2017 ed è presentata come il remake dell’omonimo film francese uscito nel 2015. Dirett da Riccardo Milani, la storia raccontata è quella di una coppia che decide di separarsi in modo molto civile. Dopo 15 anni di matrimonio, Nicola e Valeria non hanno più amore da regalarsi. Si vogliono bene, hanno tre figli in comune, una bella casa e una carriera promettente: semplicemente non si amano più, per cui vogliono separarsi. Una volta avviata la pratica scegliendo come dividere i propri beni, resta soltanto un unico dettaglio da chiarire: chi tiene i figli? L’arrivo di una proposta di lavoro promettente mette entrambi in crisi, perché li vedrebbe andare all’estero. Di conseguenza non potrebbero prendersi cura dei ragazzi. In un primo momento Valeria accetta di rinunciare e restare a casa ma, quando scopre che il suo ex ha già una nuova donna, si inalbera e sceglie di fargli guerra. Non resta che un’unica chance: far scegliere ai ragazzi con quale genitore stare, rendendosi il più insopportabili possibile. Ma chi troviamo nel cast?

Il cast del film

La pellicola è guidata da una coppia d’eccellenza. I protagonisti di Mamma o papà infatti sono Antonio Albanese e Paola Cortellesi che interpretano rispettivamente Nicola e Valeria. Ma chi troviamo nel cast a fare loro compagnia? Di seguito l’elenco degli attori e i rispettivi personaggi:

Antonio Albanese: Nicola Vignali

Paola Cortellesi: Valeria Mozzati

Carlo Buccirosso: ingegner Gianrico Bertelli

Matilde Gioli: Melania

Luca Angeletti: Giorgio

Roberto De Francesco: Federico

Stefania Rocca: Sonia

Claudio Gioè: Furio

Anna Bonaiuto: giudice Annamaria Pirillo

Sonia Davanzo: zia Armida

Niccolò Senni: agente immobiliare

Marianna Cogo: Viola

Luca Marino: Matteo

Alvise Marascalchi: Giulietto

Mamma o papà streaming e TV

Dove vedere Mamma o papà in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la pellicola va in onda in prima serata martedì 19 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.