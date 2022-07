Mamma o papà?: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, martedì 19 luglio 2022, va in onda in replica su Canale 5 Mamma o papà, un film del 2017 presentato come un remake della pellicola francese Papa ou maman? Diretto da Riccardo Milani, il film sceglie come protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Di seguito scopriamo la trama e il cast.

Trama

Partiamo dalla trama di Mamma o papà. Il film racconta di Nicola e Valeria, una coppia sposata da ormai 15 anni che hanno scelto di prendere strade separate ricorrendo al divorzio. Vogliono separarsi in modo civile per amore dei loro tre figli. Hanno una bella casa e un buon lavoro, eppure non hanno più amore da regalare al partner. Una volta raggiunto un accordo per la separazione, entrambi ricevono un’importante offerta di lavoro, peccato che sia all’estero. Come potrebbero fare con i ragazzi? Valeria in un primo momento accetta di restare a casa per loro, poi però scopre che l’ex marito ha una relazione con un’infermiera e allora si ribella, affermando di voler partire a sua volta. Inizia così la loro battaglia, non per ottenere l’affidamento bensì per perderlo.

Mamma o papà: il cast del film

Chi fa parte del cast di Mamma o papà? Come già anticipato a guidare la vicenda sono Paola Cortellesi e Antonio Albanese che interpretano rispettivamente Valeria e Nicola. Scopriamo di seguito chi sono gli attori e i rispettivi personaggi che compongono il cast della commedia italiana:

Antonio Albanese: Nicola Vignali

Paola Cortellesi: Valeria Mozzati

Carlo Buccirosso: ingegner Gianrico Bertelli

Matilde Gioli: Melania

Luca Angeletti: Giorgio

Roberto De Francesco: Federico

Stefania Rocca: Sonia

Claudio Gioè: Furio

Anna Bonaiuto: giudice Annamaria Pirillo

Sonia Davanzo: zia Armida

Niccolò Senni: agente immobiliare

Marianna Cogo: Viola

Luca Marino: Matteo

Alvise Marascalchi: Giulietto

Streaming e TV

Dove vedere Mamma o papà in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la pellicola va in onda in prima serata martedì 19 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.