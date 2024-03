Mamma, ho riperso l’aereo: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, domenica 31 marzo 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York, film del 1992 scritto e prodotto (come il predecessore) da John Hughes, e diretto da Chris Columbus. Il film è interpretato da Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Tim Curry, Brenda Fricker e Catherine O’Hara. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Chicago, Illinois. La famiglia McCallister si appresta ad andare a Miami per trascorrere le vacanze di Natale. Questa volta però Kevin non viene dimenticato a casa come l’anno precedente, ma nella confusione dell’aeroporto perde di vista i genitori e, seguendo un uomo fisicamente simile a suo padre e che indossa un cappotto identico a quello di Peter, si imbarca su un aereo sbagliato. Salito sull’aereo, inizia ad ascoltare la musica con le cuffie e non sente gli annunci di bordo, quindi finisce per non accorgersi dell’errore ed arrivare a New York. I genitori, giunti in Florida, si accorgono di aver perso il figlio e contattano la polizia per le ricerche; nel frattempo però Kevin non si spaventa e dà inizio ad un’avventurosa esplorazione della città, accorgendosi tra l’altro che la carta di credito del padre è rimasta a lui e usandola per prenotare una lussuosa camera al Plaza Hotel.

Dopo qualche giorno Kevin viene scoperto dal personale dell’albergo, perché il portinaio, sospettoso, ha volutamente fatto in modo che la carta di credito usata da Kevin risultasse rubata, per far sì che, rintracciandola, fosse possibile ritrovare anche quest’ultimo. Il bambino, inoltre, deve fare nuovamente i conti con due sue vecchie conoscenze, i ladri Harry e Marv, che erano stati arrestati proprio grazie a lui e che, da poco evasi dalla prigione e giunti anche loro a New York per svaligiare negozi, vogliono ancora vendicarsi contro il ragazzo.

I ladri hanno intenzione di nascondersi nel negozio di giocattoli del signor Duncan per derubarlo proprio alla mezzanotte della vigilia di Natale, rubando i soldi dalla cassa del negozio e i fondi benefici destinati ad un ospedale pediatrico, per poi, una volta messo a segno il colpo, scappare e rifugiarsi in un altro stato. Kevin, dopo averli nuovamente incontrati, finisce nelle loro mani, ma riesce a registrare la loro conversazione mentre parlano del furto da compiere grazie a un registratore vocale, per poi fuggire di nuovo grazie all’aiuto di una passante.

Mamma, ho riperso l’aereo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mamma, ho riperso l’aereo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Macaulay Culkin: Kevin McCallister

Joe Pesci: Harry Lime

Daniel Stern: Marvin “Marv” Merchants

Catherine O’Hara: Kate McCallister

John Heard: Peter McCallister

Brenda Fricker: signora dei piccioni

Gerry Bamman: zio Frank McCallister

Terrie Snell: zia Leslie McCallister

Devin Ratray: Buzz McCallister

Kieran Culkin: Fuller McCallister

Maureen Elisabeth Shay: Linnie McCallister

Hillary Wolf: Megan McCallister

Tim Curry: Hector, il concierge

Eddie Bracken: Mr. Duncan

Rob Schneider: Cedrick, il fattorino

Dana Ivey: impiegata del Plaza Hotel

Rod Vendi: poliziotto Bennett dell’aeroporto di Miami

Donald Trump: sé stesso

Ralph Foody: Gangster Johnny

Streaming e tv

Dove vedere Mamma, ho riperso l’aereo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 31 marzo 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.