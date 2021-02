Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York – trama, cast e streaming

Questa sera, martedì 2 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York, film del 1992 diretto da Chris Columbus, sequel di Mamma, ho perso l’aereo, che vede nel cast un piccolo cameo dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La famiglia McCallister decide di andare a trascorrere le vacanze natalizie a Miami. Questa volta Kevin non viene dimenticato a casa come l’anno precedente, ma nella confusione dell’aeroporto perde di vista i genitori e, seguendo un uomo fisicamente simile a suo padre e che indossa un cappotto identico a quello di Peter, si imbarca su un aereo sbagliato. Salito sull’aereo inizia ad ascoltare la musica con le cuffie e non sente gli annunci vocali a bordo, non potendo quindi accorgersi dell’errore e finisce per giungere inconsapevolmente a New York. I genitori, giunti a Miami, si accorgono di aver perso il figlio e contattano la polizia per le ricerche; Kevin non si spaventa e dà inizio alle sue avventurose vacanze, accorgendosi tra l’altro che la carta di credito del padre è rimasta a lui e decidendo, per cominciare, di usarla per prenotare una lussuosa camera al Plaza Hotel.

Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Macaulay Culkin: Kevin McCallister

Joe Pesci: Harry Lime

Daniel Stern: Marvin “Marv” Merchants

Brenda Fricker: signora dei piccioni

Catherine O’Hara: Kate McCallister

John Heard: Peter McCallister

Gerry Bamman: zio Frank McCallister

Terrie Snell: zia Leslie McCallister

Devin Ratray: Buzz McCallister

Kieran Culkin: Fuller McCallister

Maureen Elizabeth Shay: Linnie McCallister

Hillary Wolf: Megan McCallister

Tim Curry: Hector, il concierge

Eddie Bracken: Mr. Duncan

Rob Schneider: Cedrick, il facchino

Dana Ivey: impiegata del Plaza Hotel

Donald Trump: se stesso

Rod Vendi: poliziotto Bennett dell’aeroporto di Miami

Ralph Foody: Gangster Johnny

Streaming e tv

Dove vedere Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 2 febbraio 2021 – in chiaro su Italia 1 alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 2 febbraio su Rai 3 Stasera tutto è possibile streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata Stasera tutto è possibile: anticipazioni e ospiti della terza puntata