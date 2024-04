Mamma, ho preso il morbillo: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 1 aprile 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Mamma, ho preso il morbillo, film del 1997 diretto da Raja Gosnell, terzo capitolo della saga di Home Alone, sebbene si tratti di un sequel indiretto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Una spietata banda composta da quattro criminali internazionali, Peter Beaupre, Alice Ribbons, Burton Jernigan ed Earl Unger, che ha portato a termine un colpo, cerca di rivendere un preziosissimo microchip contenente un segreto militare dell’aviazione statunitense sul mercato nero per molti milioni di dollari. Per passare inosservati, nascondono questo microchip in una macchinina radiocomandata.

Per una piccola distrazione, presso l’Aeroporto Internazionale di San Francisco, il pacco che la contiene viene scambiato con un sacchetto molto simile, di proprietà di Mrs. Hess, una vecchia signora piuttosto burbera che lo regala, come pagamento per aver spazzato la neve, ad Alex Pruitt, un adorabile e promettente bambino di otto anni che ha un fratello e una sorella maggiori, Stan e Molly; la sera stessa, Alex scopre di essersi ammalato di morbillo, rimanendo a casa da solo con la febbre. I quattro criminali riescono, nel frattempo, a rintracciare la macchinina telecomandata, a Chicago, nel quartiere dove vive Alex, ma ancora non sanno di preciso in quale casa è custodita.

Con un telescopio, Alex ne approfitta per guardare che cosa succede nel suo quartiere, notando Beaupre operare in una casa del vicinato e scambiandolo per un ladro; il bambino corre al telefono avvisando la polizia, ma all’arrivo dei poliziotti trovano la casa completamente in ordine, mentre Beaupre ha già lasciato l’edificio poco tempo prima. Il giorno dopo, Alex nota nuovamente lo stesso individuo operare, questa volta, nella casa della signora Hess, uscita per delle commissioni; ancora una volta, il bambino avvisa la polizia e questa volta Beaupre è ancora in casa all’arrivo dei poliziotti, ma il losco individuo riesce a nascondersi. Come la volta precedente, Alex non viene creduto dalle forze dell’ordine, le quali lo definiscono un bambino che dà falsi allarmi per divertimento.

Mamma, ho preso il morbillo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mamma, ho preso il morbillo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alex D. Linz: Alex Pruitt

Haviland Morris: Karen Pruitt

Rya Kihlstedt: Alice Ribbons

Olek Krupa: Peter Beaupre

Lenny von Dohlen: Burton Jernigan

David Thornton: Earl Unger

Kevin Kilner: Jack Pruitt

Scarlett Johansson: Molly Pruitt

Seth Smith: Stan Pruitt

Marian Seldes: signora Hess

Christopher Curry: agente Stuckey

Pat Healy: agente Rogers

Baxter Harris: capitano della polizia

James Saito: boss mafioso

Richard Hamilton: tassista

Krista Lally: dispatcher 911

Neil Flynn: poliziotto

Sharon Sachs: donna al check-in dell’aeroporto

Streaming e tv

Dove vedere Mamma, ho preso il morbillo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 1 aprile 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.