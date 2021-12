Maleficent – Signora del male: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 26 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Maleficent – Signora del male, film fantasy del 2019 diretto da Joachim Rønning. Prodotto dalla Walt Disney Pictures, è il sequel di Maleficent, remake/spin-off del Classico Disney La bella addormentata nel bosco (1959). È interpretato da Angelina Jolie, di nuovo nella parte di Malefica, la fata cattiva creata dalla Disney. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Cinque anni dopo la riunione dei regni, la dolce Aurora è diventata regina della Brughiera avendo ricevuto il titolo da Malefica, che continua a difendere il regno: alcuni bracconieri stanno infatti rapendo delle creature fatate. La vita quotidiana subisce una svolta inaspettata quando il principe Filippo chiede ad Aurora di sposarlo e lei accetta; Malefica non è d’accordo poiché nutre un forte rancore nei confronti degli esseri umani, che la vedono ancora come una perfida strega. Intanto, all’insaputa di tutti, la madre di Filippo, la malvagia regina Ingrid di Ulstead, progetta di servirsi del matrimonio per separare per sempre umani e fate: è lei che ha dato ordine di rapire le creature per condurre esperimenti crudeli, usandole come cavie, per produrre un’arma contro di loro. Durante la cena di fidanzamento, la regina Ingrid provoca di continuo Malefica mettendola di fronte ai misfatti passati e al fatto che lei e Aurora siano di specie differenti. Quando la regina Ingrid dichiara che considera la principessa Aurora sua, Malefica diventa furiosa, minaccia la corte e si difende violentemente dalla reazione delle guardie ma viene fermata dalla sua figlioccia; il re Giovanni, il padre di Filippo, cade però in un sonno eterno simile a quello cui era stata condannata Aurora. La Regina Ingrid accusa Malefica, che nega, di esserne la colpevole. Malefica invita Aurora ad andarsene ma questa, credendo alla regina, rimane a palazzo. Malefica vola via e Gerda, servitrice della regina, la colpisce con un proiettile di ferro; in fin di vita viene salvata da una creatura simile a lei. Malefica si sveglia in un’enorme caverna dove vivono centinaia di creature a lei simili, capeggiati da Conall, il suo salvatore. Questi le spiega che la sua razza ha origine dalla mitica Fenice, di cui Malefica è l’ultima discendente diretta; poiché gli umani hanno decimato la stirpe, si sono ridotti a vivere in esilio nel sottosuolo. Borra, un altro esponente della specie, vorrebbe dichiarare guerra agli umani e servirsi dei poteri di Malefica per vincere; Conall invece ritiene che bisognerebbe cercare la pace con gli umani.

Maleficent – Signora del male: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Maleficent – Signora del male, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Angelina Jolie: Malefica

Elle Fanning: Aurora

Michelle Pfeiffer: regina Ingrid

Sam Riley: Fosco

Ed Skrein: Borra

Harris Dickinson: principe Filippo

Chiwetel Ejiofor: Conall

Imelda Staunton: Giuggiola

Lesley Manville: Fiorina

Juno Temple: Verdelia

Robert Lindsay: re Giovanni

Warwick Davis: Sicofante

Jenn Murray: Gerda

David Gyasi: Percival

Judith Shekoni: Shrike

John Carew: fata guerriero della giungla

Aline Mowat: voce Narrante

Streaming e tv

Dove vedere Maleficent – Signora del male in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 26 dicembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.