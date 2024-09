Maledetta primavera: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 10 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Maledetta primavera, film del 2020 diretto da Elisa Amoruso. La vicenda è liberamente ispirata al romanzo Sirley scritto dalla stessa regista per le edizioni Fandango. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alla fine degli anni ’80, Nina, una ragazza di tredici anni, vive in una famiglia problematica: il padre e la madre litigano sempre e Lorenzo, il fratello minore, è colto di frequente da bruschi attacchi d’ira. La famiglia si trasferisce per necessità dal centro di Roma ad un quartiere- dormitorio della periferia, caratterizzato da un panorama triste e desolante costituito dal grigio cementizio dei palazzoni tipici dell’edilizia popolare e da ampie distese di campi squallidi e abbandonati.

Nina si ritrova così in un ambiente a lei del tutto alieno: ha perso i contatti degli amici di prima e la nuova scuola, gestita da suore, nulla ha a che vedere con quella che frequentava nel centro capitolino. Questa congerie di aspetti negativi e demoralizzanti viene all’improvviso stemperata dall’incontro che la ragazzina fa con Sirley, una tredicenne sudamericana dal carattere tanto forte quanto difficile e complesso. Sirley infatti è una anticonformista che non ha paura di nessuno e che disprezza le regole del vivere comune. Poco a poco, tra le due ragazze, accomunate da vite non certo tranquille, nasce un profondo sentimento che supera l’amicizia per diventare una sorta di “sorellanza”.

Maledetta primavera: il cast

Abbiamo visto la trama di Maledetta primavera, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Micaela Ramazzotti: Laura

Giampaolo Morelli: Enzo

Emma Fasano: Nina

Federico Ielapi: Lorenzo

Manon Bresch: Sirley

Fabrizia Sacchi: Nadia

Orietta Notari: suor Caterina

Clara Galante: suor Maria

Sara Franchetti: nonna Adriana

Massimo Cagnina: Cicala

Eliana Miglio: Alba

Claudio Bigagli: prete

Streaming e tv

Dove vedere Maledetta primavera in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 10 settembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.