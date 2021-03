Makari streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata della fiction

Questa sera, lunedì 22 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in prima serata la terza puntata di Makari, la nuova serie tv tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore), per la regia di Michele Soavi e la sceneggiatura di Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini e Attilio Caselli. Protagonista Claudio Gioè. Dove vedere la terza puntata di Makari in diretta tv, live streaming e replica? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Come detto, la terza puntata della serie tv va in onda oggi – 22 marzo 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Makari streaming live e repliche

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet. Vi siete persi una puntata? Niente panico. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperarle tutte (dopo la messa in onda su Rai 1) grazie alla funzione on demand.

Trama

Una serie di strani omicidi stuzzicano infatti la curiosità di Saverio Lamanna (ex giornalista e portavoce politico che ha perso lavoro e credibilità) che, come un vero segugio, fiutando le tracce, non molla la preda alla ricerca della verità. Ma il ritorno nei luoghi cari all’infanzia offrirà a Saverio non solo l’opportunità di mettersi alla prova come scrittore-investigatore, ma anche di incontrare l’amore.

