Makari: cosa è successo nella terza puntata

Cosa è successo nella terza puntata di Makari andata in onda martedì 22 marzo 2021? La scorsa settimana abbiamo visto l’episodio “È solo un gioco”. La quiete del borgo trapanese è stata scossa dall’improvvisa morte di Franco, deceduto in un tragico incidente stradale. Il padre di Saverio è rimasto sconvolto, perché Franco era suo nipote e dunque cugino del protagonista della serie. Franco era una promessa del calcio e qualcosa sulla sua morte non ha convinto il protagonista… Nel risalire alla verità sulla scomparsa di Franco, Saverio ha fatto un lavoro su se stesso. Intanto, Suleima gli ha comunicato che a breve dovrà raggiungere Milano per un colloquio di lavoro che, se andrà bene, sarà il primo passo per il suo trasferimento…

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo nella terza puntata della serie Makari, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Come detto, la fiction va in onda oggi – lunedì 29 marzo 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet. Vi siete persi la puntata? Niente panico. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperarle tutte (dopo la messa in onda su Rai 1) grazie alla funzione on demand.

