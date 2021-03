A che ora inizia Makari: l’orario della messa in onda della serie tv su Rai 1

A che ora inizia Makari, la nuova serie tv con Claudio Gioè in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la messa in onda è prevista per lunedì sera alle ore 21,25 (la seconda puntata eccezionalmente martedì 16 marzo). Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire qualche modifica):

Prima puntata: lunedì 15 marzo 2021, ore 21,25

Seconda puntata: martedì 16 marzo 2021, ore 21,25

Terza puntata: lunedì 22 marzo 2021, ore 21,25

Quarta puntata: lunedì 29 marzo 2021, ore 21,25

Quanto dura (durata) ogni puntata di Makari? La durata di ogni serata su Rai 1 sarà di circa 2 ore: inizio alle 21,25, chiusura intorno alle 23,30.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Makari, ma dove vedere la serie tv in diretta tv, live streaming e replica? Come detto, la serie tv va in onda dal 15 marzo 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet. Vi siete persi una puntata? Niente panico. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperarle tutte (dopo la messa in onda su Rai 1) grazie alla funzione on demand. Buona visione!

Potrebbero interessarti Chi è Paul Gascoigne, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 Makari: la trama della prossima puntata, la seconda. Anticipazioni Chi è Roberto Ciufoli, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021