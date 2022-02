Makari 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 21 febbraio

Questa sera, lunedì 21 febbraio 2022, su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda la terza e ultima puntata di Makari 2, la seconda stagione della serie tv che ha appassionato milioni e milioni di telespettatori con protagonista Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna. Il giornalista squattrinato nato dalla penna dello scrittore Gaetano Savatteri, dopo il successo dello scorso anno, torna con un secondo capitolo formato da tre prime serate dirette ancora da Michele Soavi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Un tragico evento si abbatte su Suleima e su tutta la comunità de ”La città del sole”. Teodoro Bettini, che risultava scomparso da varie ore, viene trovato morto alle pendici di un’altura, dalla quale è precipitato. Saverio accorre per consolare e sostenere Suleima. La polizia, intanto, pare decisa ad archiviare quel decesso come un banale incidente escursionistico, ma Saverio, invece, comincia a fiutare qualcosa e si mette in testa che si tratta di un omicidio: Teodoro è stato ammazzato. Ma è l’unico a pensarla così, tanto che tutti i ragazzi de ”La città del sole” cominciano a guardarlo con fastidio e sospetto.

Makari 2: il cast

Abbiamo visto la trama della terza e ultima puntata di Makari 2, ma qual è il cast dell’episodio in onda stasera? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Saverio Lamanna: Claudio Gioè

Peppe Piccionello: Domenico Centamore

Suleima: Ester Pantano

Marilù: Antonella Attili

Vicequestore Randone: Filippo Luna

Teodoro: Andrea Bosca

Padre di Saverio: Tuccio Musumeci

Oltre al cast fisso, nel terzo episodio in onda stasera vedremo:

Zia Rosina: Alessandra Costanza

Accursio Miragno: Maurizio Bologna

Igea: Gabriella Saitta

Constance: Eleonora Romandini

Don Cesare: Bruno Torrisi

Ispettore Belli: Cosimo Coltraro

Carmelo Nicodemo: Antonio Pandolfo

Emma: Giulia Cotrona

Rocco: Antonio Orlando

Salvo: Giustiniano Alpi

Padre Saverio giovane: Antonino Liotta

Vito: Mario Coco

Mimì: Giuseppe Giacalone

Madre Saverio: Vanessa Galipoli

Saverio 8 anni: Francesco Occhipinti

Streaming e tv

Dove vedere Makari 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere tutti gli episodi dopo la messa in onda su Rai 1.