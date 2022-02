Makari 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 14 febbraio

Questa sera, lunedì 14 febbraio 2022, su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda la seconda puntata di Makari 2, la seconda stagione della serie tv che ha appassionato milioni e milioni di telespettatori con protagonista Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna. Il giornalista squattrinato nato dalla penna dello scrittore Gaetano Savatteri, dopo il successo dello scorso anno, torna con un secondo capitolo formato da tre prime serate dirette ancora da Michele Soavi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Suleima è tornata in Sicilia, ma le cose fra lei e Saverio non sembrano migliorare. La coppia appesantita dalla distanza vissuta nell’ultimo anno, sembra cedere di fronte all’arrivo di Teodoro, l’affascinante capo di Suleima. La donna sembra più lontana, presa dalla sua nuova vita, cioè dalla comunità che si è raccolta attorno a La città del sole. Per cercare di concentrare le energie altrove, Saverio accetta di partecipare a un convegno dedicato al giornalismo: incontrerà una donna di nome Angela che metterà in dubbio le sue certezze e cambierà completamente le prospettive del protagonista. Al convegno viene assassinato Simone Triassi, illustre giornalista e scrittore. Saverio dovrà risolvere l’enigma della sua morte.

Makari 2: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Makari 2, ma qual è il cast dell’episodio in onda stasera? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Saverio Lamanna: Claudio Gioè

Peppe Piccionello: Domenico Centamore

Suleima: Ester Pantano

Marilù: Antonella Attili

Vicequestore Randone: Filippo Luna

Teodoro: Andrea Bosca

Padre di Saverio: Tuccio Musumeci

Oltre al cast fisso, nel secondo episodio in onda stasera vedremo:

Marina Tadde: Francesca Turrini

Tilde: Mariella Lo Sardo

Angela: Cristina Marino

Don Franco Pitrone: Gaetano Colella

Giulio Racano: Lorenzo Crespi

Kevin: Antonio Russo

Emma: Giulia Cutrona

Accursio Miragno: Maurizio Bologna

Simone Triassi: Goffredo Maria Bruno

Maricchiedda: Maribella Piana

Alida: Floriana Poma

Bartolo: Gabriele Catalano

Streaming e tv

Dove vedere Makari 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere tutti gli episodi dopo la messa in onda su Rai 1.