Makari 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 7 febbraio

Questa sera, lunedì 7 febbraio 2022, su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda la prima puntata di Makari 2, la seconda stagione della serie tv che ha appassionato milioni e milioni di telespettatori con protagonista Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna. Il giornalista squattrinato nato dalla penna dello scrittore Gaetano Savatteri, dopo il successo dello scorso anno, torna con un secondo capitolo formato da tre prime serate dirette ancora da Michele Soavi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Suleima vive a Milano da un anno e la relazione con Saverio comincia a soffrire per questa distanza. Ma c’è la possibilità di ritrovarsi! Suleima verrà qualche giorno in Sicilia, per lavoro. E Saverio la raggiunge ad Agrigento insieme a Piccionello. Non vuole lasciarsi scappare l’occasione di riabbracciarla, anche perché la ragazza arriva con il suo capo, Teodoro Bettini, una specie di semidio, del quale Saverio è da tempo gelosissimo, e quindi a motivarlo è anche il desiderio di sorvegliare la situazione e marcare il territorio! Nel frattempo, ad Agrigento, viene ritrovato il cadavere del professor Demetrio Alù, grande archeologo e massimo esperto dei Templi, che Saverio e Peppe avevano conosciuto in quei giorni. Saverio capisce subito che il movente del delitto ha a che fare con il responso che avrebbe dovuto dare Alù circa il più grande mistero della Valle: dove si trovino i resti del Teatro Antico di Agrigento. Mistero dal quale adesso dipendono interessi enormi. Saverio si troverà a dover dipanare la matassa intricata dell’omicidio, ma anche la trama delle passioni e delle tensioni dei personaggi che vi ruotano attorno. E alla fine una meravigliosa novità: a causa di un nuovo progetto, carico di speranze e ideali, Suleima potrà tornare definitivamente in Sicilia! Ma c’è dell’altro, qualcosa che non può che rovinare la festa al nostro Saverio

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Makari 2, ma qual è il cast dell’episodio in onda stasera? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Saverio Lamanna: Claudio Gioè

Peppe Piccionello: Domenico Centamore

Suleima: Ester Pantano

Marilù: Antonella Attili

Vicequestore Randone: Filippo Luna

Teodoro: Andrea Bosca

Padre di Saverio: Tuccio Musumeci

Oltre al cast fisso, nel primo episodio in onda stasera vedremo:

Accursio Miragno: Maurizio Bologna

Demetrio Alù: Ennio Coltorti

Antonio Moncada: Massimo Reale

zia Rosina: Alessandra Costanza

Ylenia: Elvira Cammarrone

Vittoria Ferrini: Federica Girardello

Filippo Cannizzaro: Alessandro Carbonara

Maricchiedda: Maribella Piana

Stefano Sapienza: Teodoro Giambanco

Noemi: Nicoletta Cifariello

Simone: Fulvio Emanuele

Lillo: Alberto Rossi

Streaming e tv

Dove vedere Makari 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere tutti gli episodi dopo la messa in onda su Rai 1.