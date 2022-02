Makari 2, le location: dove è stata girata la fiction di Rai 1

Dove è stata girata (location) la fiction Makari 2 in onda su Rai 1 dal 7 febbraio 2022? La fiction Makari o Macari è stata girata in Sicilia. Per l’esattezza si tratta di un bellissimo borgo. Il golfo di Màcari (o anche Mákari) è una ridotta insenatura naturale lungo la costa nord-occidentale della Sicilia, estesa dal lato orientale del Monte Cofano fino a Capo San Vito, nei territori dei comuni di Custonaci e San Vito Lo Capo. E’ situato nella costa settentrionale della Sicilia ed è affacciato sul Mar Tirreno. La costa è preceduta dal golfo di Bonagia e la riserva naturale orientata Monte Cofano e prosegue dopo Capo San Vito con la Riserva naturale orientata dello Zingaro e poi il Golfo di Castellammare. Dal lato di monte Cofano vi è un’antica tonnara, quella di Cofano. La baia sabbiosa è denominata Santa Margherita. Al centro vi è il borgo marinaro di Màcari, che dà il nome al golfo stesso. Frazione del comune di San Vito lo Capo, dista circa 4 chilometri dal capoluogo comunale, e conta circa 450 abitanti. Perché il golfo si chiama Macari (o Makari)? Purtroppo al momento non abbiamo trovato una risposta definitiva. Piccola curiosità che però non c’entra nulla con la Sicilia e il bellissimo golfo: “macari” in bosniaco vuol dire gatti. Gli episodi, ispirati dai romanzi di Gaetano Savatteri, della seconda stagione sono stati girati sempre tra le bellezze siciliane. Trapani e la sua provincia in particolare, ma vi saranno molte altre location, tra cui Agrigento e la sua Valle dei Templi, il paese di Licata e l’incantevole Palermo.

Cast

Abbiamo visto le location di Makari 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: