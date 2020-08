Mai fidarsi del mio vicino: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 28 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Mai fidarsi del mio vicino, film thriller di David DeCoteau, con Vivica A. Fox, Calli Taylor, Travis Burns, Alexandra Scott, Meredith Thomas. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni sul film.

Trama

Quando Katie finisce agli arresti domiciliari per la sua cattiva condotta a scuola, conosce e si innamora di John, un attraente ragazzo che da poco si è trasferito nella casa di fronte. Col passare del tempo la giovane inizia a pensare che John stia nascondendo qualcosa e coinvolge nelle ricerche la sua migliore amica Samantha per andare a fondo e scoprire la verità.

Mai fidarsi del mio vicino: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mai fidarsi del mio vicino, ma qual è il cast completo del film in onda su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vivica A. Fox: è la detective Watkins

Calli Taylor: Katie

Travis Burns: John

Alexandra Scott: Samantha

Meredith Thomas: Lori

Jeremy Sry: Aaron

Jason-Shane Scott: Franklin

Anna Belle Bayley: Anna

Joy Bergin: Ms. Elster

Rib Hillis: Scotty

Veronica Mejia: Dianne

Kelly Lynn Reiter: Chloe

Ricco Ross: Preside Perkins

Johan Schalekamp: Hoodie

Helene Udy: Ms. Hester

Whitney Van Laningham: Katrina

Streaming e tv

Dove vedere Mai fidarsi del mio vicino in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 28 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

